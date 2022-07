Promotions alimentaires à 50% : le PDG de Système U ne veut pas "opposer le pouvoir d'achat" et "le revenu des agriculteurs"

Dominique Schelcher, PDG de Système U. ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Il faut trouver une solution pour les deux, pour (le pouvoir d'achat) des Français et pour (le revenu) des agriculteurs", a estimé Dominique Schelcher, PDG de Système U, ce mardi 5 juillet sur France Info.

En pleine inflation et pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré qu'il souhaitait que, dans la distribution, les promotions alimentaires puissent atteindre 50% de remise - elles ne peuvent pas dépasser 34% aujourd'hui. "Je propose qu'on relève ce seuil à 50% pour qu'il y ait des prix cassés pour ceux qui en ont besoin", a-t-il justifié lundi 4 juillet sur France Inter.

Dominique Schelcher, le PDG de Système U, a réagi ce mardi sur France Info. "Il faut tout faire pour trouver des solutions de pouvoir d'achat pour les Français et le faire le plus rapidement possible", a-t-il consenti. Néanmoins, "chez U, on ne veut pas opposer le pouvoir d'achat des consommateurs et le revenu des agriculteurs", a-t-il nuancé.

"Bien sûr, c'est une bonne chose de pouvoir avoir des produits avec plus de réductions jusqu'à 50%. Il faut peut-être revoir la liste, mais quand il y a une forte part de matières premières agricoles, ce sont les produits qu'il faut préserver pour défendre derrière le revenu des agriculteurs", a avancé Dominique Schelcher. "On ne peut pas opposer les deux. Il faut trouver une solution pour les deux, pour les Français et pour les agriculteurs", a-t-il résumé.

Une inflation record

Jeudi, le gouvernement présente un paquet de mesures pour le pouvoir d'achat d'environ 25 milliards d'euros censé atténuer les effets de l'inflation sur les ménages, un projet annoncé depuis des semaines mais suspendu aux élections législatives puis au remaniement, et qui sera un premier test d'ampleur pour l'exécutif à l'Assemblée.

Chèque alimentaire de 100 euros et 50 euros supplémentaires par enfant, remise carburant de 18 centimes et bouclier tarifaire sur l'énergie prolongés, revalorisation des retraites, des minimas sociaux et de la rémunération des fonctionnaires, prime Macron, suppression de la redevance TV, etc. : le gouvernement prévoit d'agir tous azimuts, après plus de 25 milliards d'euros déjà dépensés depuis fin 2021, en particulier pour compenser la hausse des prix de l'énergie.

Emmanuel Macron réunissait encore mardi matin à l'Élysée la Première ministre Élisabeth Borne et plusieurs ministres pour finaliser la stratégie de l'exécutif sur la préoccupation numéro un des Français, avec une inflation qui a encore atteint 5,8% en juin, du jamais vu depuis près de 40 ans.