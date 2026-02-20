Prolongation de la période d’observation

Cession du site de Saint-Escobille

Saint-Mars-du-Désert, le 20 février 2026 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce le renouvellement de la procédure d’observation pour une durée de 6 mois. Cette mesure s’accompagne de la vente du site de Saint-Escobille, l’un des sites de production du Groupe pour un montant de près de 2 m€.

Le Tribunal de commerce de Nantes a autorisé à titre exceptionnel, le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire engagée à compter du 4 mars 2025, portant ainsi à 18 mois la durée de la période d’observation. Cette procédure a vocation à permettre la société de finaliser son plan d’apurement du passif et ses opérations de cessions d’actifs.