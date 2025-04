Prolongation de la hausse des indices européens, le luxe sous pression

En revanche, Publicis a fini en hausse dans le sillage de sa performance trimestrielle et de la confirmation de ses objectifs financiers 2025.

Le compartiment des vins et spiritueux a trinqué en Bourse suite aux faibles ventes de LVMH dans ce segment d'activité sur ce même trimestre.

Côté valeurs également, le secteur du luxe a été sous pression au cours de cette séance en raison d'un repli inattendu des ventes de LVMH en données comparables au premier trimestre. Le numéro un mondial du luxe a même perdu un temps ce matin sa couronne de plus importante capitalisation du secteur au profit de son concurrent Hermès.

Plus de 10 jours après l'entrée en vigueur de droits de douane de 25% sur les importations de véhicules et les pièces détachées entrant aux Etats-Unis, ce nouveau revirement a galvanisé les valeurs du secteur automobile européen: Stellantis, Valeo, Forvia, BMW, Volkswagen…

Les investisseurs ont salué les dernières annonces de Donald Trump hier soir à propos d'un assouplissement de sa politique douanière. Le président américain a évoqué la possibilité de mettre en pause la taxation des constructeurs et des équipementiers automobiles afin de laisser plus de temps aux sociétés américaines pour relocaliser leur production.

(AOF) - Les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier, rassurés par un possible assouplissement des droits de douane imposés par Donald Trump. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le vert, l'indice CAC 40 a progressé de 0,86% à 7335,40 points. L'EuroStoxx50 a avancé de 1,15% à 4967,99 points. A Wall Street, les indices évoluent prudemment en hausse : le Dow Jones gagne 0,15% vers 17h45.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.