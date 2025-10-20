 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 185,50
0,00%
Prolongation de l’emprunt obligataire accordé par Camlin Fine Sciences Limited à Vinpai
information fournie par Boursorama CP 20/10/2025 à 19:00

- Camlin a souscrit à de nouvelles obligations convertibles en actions Vinpai pour un montant de 3,3 millions d’euros

- Cette souscription a été exclusivement réalisée par voie de compensation de créance avec le montant nominal des obligations convertibles émises le 24 février 2025

Saint-Dolay - France, le 20 octobre 2025 – 19h00 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de plantes pour les industries agroalimentaire et cosmétique (« Vinpai » ou la « Société »), annonce aujourd'hui que Camlin Fine Sciences Limited (« Camlin ») a souscrit à 3 300 obligations convertibles en actions émises par la Société ce jour (les « OC10-2025 ») exclusivement par voie de compensation de créance avec le montant nominal des obligations convertibles en actions Vinpai émises le 24 février 2025 à son bénéfice (les « OC02-2025 »), soit un montant total de 3,3 M€.

Pour recevoir l'information de VINPAI en temps réel, faites-en la demande à vinpai@newcap.eu.

Valeurs associées

VINPAI
3,500 EUR Euronext Paris 0,00%

