Prologue s'envole : bond des profits au premier semestre

(AOF) - Prologue flambe de 26,82% à 0,23 euro au lendemain de la publication de résultats semestriels marqués par la forte progression de ses profits. Prologue a ainsi enregistré au premier semestre un bénéfice net de 1,55 million d'euros contre une perte de 6,68 millions d'euros, un an plus tôt. La société a enregistré une progression de 42,2% de son Ebitda à 3,76 millions d'euros et de 272% de son résultat d'exploitation à 2,52 millions d'euros.

"L'augmentation de la rentabilité a été rendue possible par une baisse de 7,5% des achats et de 3,2% des autres charges d'exploitations ; Une maitrise des frais de personnels avec une hausse limitée de 1,7% et un poids plus faible des dotations aux amortissements et dépréciations", détaille GreenSome Finance.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 56,43 millions d'euros, comparable à l'année passée.

Le groupe disposait au 30 juin 2024 d'une trésorerie disponible de 14,9 millions d'euros.

"A l'instar d'un contexte économique qui reste incertain et moins porteur à court terme en France, le groupe reste prudemment optimiste sur ses perspectives d'activité à court terme" a indiqué la société technologique spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation. Elle entend poursuivre sa stratégie visant à se concentrer sur ses activités les plus porteuses en termes de rentabilité et de croissance.

Prologue anticipe ainsi, sur la seconde partie de son exercice 2024, une tendance d'activité globalement comparable au premier semestre 2024.

