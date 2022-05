Prologue : Roc de 1,9 M€, +36% - Supérieur aux attentes - Opinion: Achat - Objectif: 0,60€ - Potentiel: +119,8%

Actualité : Résultats supérieurs aux attentes

Prologue annonce des résultats 2021 supérieurs à nos attentes : le ROC s'établit à 1,91 M€ en hausse de 35,5% vs 0,65 M€ estimé, le ROP à -1 M€ vs -1,85 M€ estimé et le RN à -2,51 M€ vs -3 M€ estimé.

A noter qu'au niveau du ROP, le groupe enregistre deux coûts non récurrents pour un total de 2,8 M€ : le premier, de 2,2 M€ correspond en normes IFRS à la prise en compte des actions gratuites 2020/2021 attribuées aux managers et le second de 0,6 M€ à une amende AMF. Corrigé de ces éléments, le ROP s'établit à 1,8 M€ et le RN à 0,27 M€.

Comme au 1er semestre, ce rebond de la rentabilité s'explique en partie par une maitrise des charges externes et une forte hausse du taux de marge brute des activités de formation qui sur l'année s'est établit à 44,6% du CA vs 40,5% en 2020.

La trésorerie disponible s'élève au 31 décembre à 15,5 M€ vs 19,1 M€ au 30 juin. A noter que les comptes détaillés (bilan et tableaux de flux) ne sont pas encore publiés.