Prologue - Initiation : un groupe technologique multi facette - Opinion Neutre - Objectif: 0,51 €

Disposant de deux filiales cotées (O2i et M2i), Prologue est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux États-Unis. Particularité du groupe, les activités sont exercées au sein de cinq entités principales (M2i, O2i, API, Use It Cloud et Alhambra) et autour de quatre domaines : 1/ Formation IT, Digital et en Management (53% du CA) ; 2/ Cloud & Services Managés (12% du CA), 3/ Infrastructures (22% du CA) ; 4/ Logiciels (13% du CA).