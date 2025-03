AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans l'hypothèse où l'acquéreur franchirait, à l'issue de l'OPAS, le seuil de 90% du capital et des droits de vote de la société, l'acquéreur solliciterait, conformément à la réglementation applicable, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle entrainera pour l'acquéreur l'obligation de déposer le projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF portant sur l'ensemble des actions M2i existantes non détenues par lui, à l'exception des actions auto-détenues. Elle se fera aux mêmes conditions financières que l'acquisition du bloc de contrôle, c'est-à-dire à un prix de 8,50 euros par action.

Prologue a confirmé vendredi que les instances représentatives du personnel de Prologue et de M2i ont été dument informées et consultées sur le projet d'acquisition du bloc de contrôle en amont de la conclusion du contrat d'acquisition.

(AOF) - Abilways SAS, filiale détenue à 100% par Eductive SAS (propriétaire de Skolae), et Prologue ont conclu un contrat en vue de l'acquisition par la première, au prix de 8,50 euros par action, de l'intégralité des actions M2i détenues par Prologue, représentant au total 59,94% du capital social de M2i. Eductive SAS et Prologue avaient annoncé début février la signature d'une promesse d'achat en vue de cette acquisition.

Prologue et Skolae ont signé un contrat d'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions M2i

