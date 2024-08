PROLOGUE: CA S1 2024 -0,8%: Recul des activités de formation / Opinion: Achat / Objectif: 0,38€ / Potentiel: +72,7%

Actualité : CA S1

Prologue annonce un CA T2 de 28,73 M€ en baisse de 7,2%. Après +6,9% au T1, le CA S1 ressort à 56,43 M€ en léger repli de -0,8%.

En détails par pôle d'activité :

Formation (50% du CA) : le recul est marqué au T2 (-13,5%) compte tenu à la fois d'un effet de base défavorable (T2 2023 +19,4%) et d'un mois de mai marqué par un nombre exceptionnellement élevé de jours fériés. De plus, la dissolution de l'Assemblée nationale début juin a sans doute ajouté de l'incertitude sur la fin de trimestre.

Infrastructures (Matériel et Cybersécurité, 26% du CA) : Après un léger rebond au T1 (+1,6%), l'activité est de nouveau en baisse de -7,4% (après -3,8% en 2023) ;

Cloud (10% du CA) : l'activité affiche un repli de -5,5% et est stable sur le semestre ;

Logiciels (14% du CA) : l'activité délivre encore une forte progression avec une hausse de 24,6% au T2 et de 26,8% au S1.

Par zone géographique, les ventes sont toujours en faiblesse en France (62,4% du CA) avec un repli de -9% sur le semestre (T1 : -2,5% / T2 : -14,4%) et très dynamiques en Espagne (34,3% du CA) avec une hausse de 17,5% sur le S1 ( T1 : +25,2% / T2 : +10,8%).

C'est plus disparate sur la zone Amérique (du nord et latine, 3,3% du CA) avec une baisse -13,5% au T2 après +34,7% au T1.

Perspectives

Le groupe continue d'anticiper de bonnes perspectives d'activité même s'il fait preuve de prudence à court terme compte tenu du contexte économique plus incertain et d'une période plus difficile. Il ajoute qu'il va se concentrer sur la progression de sa rentabilité opérationnelle.



Au vu de ces éléments nous ajustons notre scénario. Nous tablons désormais pour 2024 sur une légère progression du CA (+1% vs +3,4%) et une marge d'EBIT de 2,7% (vs 3,3% et -1,4% en 2023).



Rappelons que Prologue compte sur 2024 pour déployer la 1ère étape de la feuille de route de son plan stratégique 2024-2027 dévoilé début avril (cf. commentaire du 08/04/2024) dont l'objectif est de mieux extérioriser, pour ses actionnaires et salariés, une plus juste appréciation de ses activités, de son potentiel de croissance et de la valeur de ses actifs.

Opinion & Objectif

Suite à la mise à jour des nos modèles, notre objectif de cours ressort désormais à 0,38 € (vs 0,40 €) ce qui offre un potentiel de hausse de 72,7%.

Nous confirmons donc notre opinion Achat.