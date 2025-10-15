Prologis progresse suite à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et à la révision à la hausse de ses prévisions de flux de trésorerie de base pour 2025

(Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions de Prologis PLD.N , société de placement immobilier axée sur les entrepôts, augmentent de près de 5 % pour atteindre 121 $

** La société relève ses prévisions de FFO de base pour 2025 à une fourchette de 5,78 $ par action à 5,81 $ par action, par rapport aux attentes précédentes de 5,75 $ par action à 5,80 $ par action

** PLD annonce un FFO de base de 1,49 $/action au troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,44 $/action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,21 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,16 milliards de dollars

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 13,7 % depuis le début de l'année