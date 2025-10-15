Prologis en hausse après le relèvement de ses prévisions de FFO de base pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de Prologis PLD.N , société de gestion d'entrepôts, augmentent d'environ 2 % à 117,15 $ en pré-commercialisation

** La société relève ses prévisions de FFO de base pour 2025 à une fourchette de 5,78 $ par action à 5,81 $ par action, par rapport aux attentes précédentes de 5,75 $ par action à 5,80 $ par action

** PLD annonce un FFO de base de 1,49 $/action au troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,44 $/action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,21 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,16 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 9,2 % depuis le début de l'année