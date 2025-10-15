Prologis dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte activité de location d'entrepôts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Prologis PLD.N , spécialisée dans les entrepôts, a dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et les fonds provenant des opérations (FFO) du troisième trimestre mercredi, aidée par une forte demande pour ses installations d'entreposage.

La société basée à San Francisco, en Californie, a également relevé ses prévisions de FFO de base pour 2025 à une fourchette de 5,78 $ par action à 5,81 $ par action, contre une fourchette de 5,75 $ par action à 5,80 $ par action.

Les actions de la société ont augmenté de 6,1 % dans les échanges de l'après-midi.

Les exploitants d'entrepôts axés sur la logistique ont bénéficié de la ruée des importateurs vers les expéditions avant les droits de douane américains, ce qui a stimulé la demande d'espaces de stockage et l'activité de location.

Le plus grand promoteur immobilier industriel du monde a déclaré avoir signé des baux pour une superficie record de 62 millions de pieds carrés au cours du trimestre.

Le directeur général Hamid Moghadam a déclaré que le marché de la logistique est proche d'un point d'inflexion pour la croissance des loyers et de l'occupation, le qualifiant de "l'une des configurations les plus convaincantes que j'ai vues en 40 ans".

La société, dont les principaux clients sont Amazon

AMZN.O , Home Depot HD.N , FedEx FDX.N et UPS UPS.N , a déclaré lors de l'appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats que les grands clients optimisent leurs réseaux de distribution plutôt que de les réduire, une tendance qu'elle s'attend à voir suivre par les entreprises plus petites.

Prologis a déclaré un FFO trimestriel de base de 1,49 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,44 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu total de lasociété s'est élevé à 2,21 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 2,16 milliards de dollars.

"Prologis a une fois de plus réalisé un trimestre solide dans un contexte d'incertitude tarifaire et macroéconomique. Cependant, l'entreprise actionne certains leviers pour maintenir un niveau élevé d'occupation - modération des loyers et augmentation des concessions ", a déclaré John Kim, analyste chez BMO Capital Markets.

La société, qui développe et gère des entrepôts, des installations de distribution et des centres d'exécution, possède et exploite 1,3 milliard de pieds carrés de biens immobiliers logistiques dans 20 pays.