Projet Tilenga : TotalEnergies publie l'évaluation indépendante du programme d'acquisitions foncières en Ouganda
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:59
Cette revue fait suite à l'engagement pris par TotalEnergies en 2024. La mission d'évaluation avait initialement été confiée à Lionel Zinsou, qui a informé la compagnie qu'il ne serait pas en mesure de la finaliser en raison de circonstances personnelles liées à sa santé.
L'évaluation menée dans les districts de Buliisa, Hoima et Kikuube, a porté sur l'ensemble des composantes du programme d'acquisitions foncières. Le rapport conclut que le programme a été mis en oeuvre dans le respect des engagements du projet en matière d'acquisitions foncières et de relocalisation, en conformité avec la norme de performance 5 de l'IFC, sans déficience systémique majeure identifiée.
Il indique en outre que "les compensations, la remise des logements de remplacement, ainsi que la majorité des mesures de restauration des moyens de subsistance ont été achevées et que le projet est désormais en bonne voie pour engager la phase de clôture du plan d'action de relocalisation".
Entre 2022 et fin 2024, le projet Tilenga a acquis environ 853 hectares de terres, impactant 4 954 foyers et communautés propriétaires ou utilisateurs de parcelles (PAP) et impliquant la relocalisation de 205 résidences principales.
A ce jour, plus de 99% des accords de compensation ont été signés et payés, et 100% des logements de relocalisation ont été construits et remis.
Sur la base des recommandations du rapport, TEPU mettra en oeuvre un plan d'actions couvrant les axes suivants :
- restauration des moyens de subsistance : poursuite du suivi en 2026 afin de garantir l'achèvement et l'appropriation des formations et mesures d'accompagnement (pratiques agronomiques, équipements post-récolte, kits de démarrage d'activités).
- soutien aux foyers vulnérables : accompagnement adapté des foyers potentiellement vulnérables, en coordination avec les services des autorités locales.
- gestion des griefs : renforcement des outils de suivi et de communication, incluant des FAQ et des messages clés, afin d'assurer cohérence et transparence.- information et concertation : élaboration d'un plan d'engagement dédié à la clôture des plans d'action de relocalisation et des programmes de restauration des moyens de subsistance.
- prise en compte du genre : intégration de données par genre dans les bases de données et le reporting de clôture.
- clôture : lancement du processus formel de clôture, suivi d'un audit indépendant réalisé par un tiers.
