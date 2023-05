PROJET DE TRANSFERT DE LA COTATION DES TITRES SOGECLAIR

DU MARCHE EURONEXT PARIS VERS EURONEXT GROWTH PARIS



Le Conseil d’administration réuni le 29 mars 2023 a décidé de soumettre à la prochaine Assemblée Générale Mixte annuelle qui se tiendra le 11 mai 2023, dans le cadre de la onzième résolution à caractère ordinaire, l’approbation du transfert de cotation de ses titres du marché règlementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé : Euronext Growth Paris.



Motifs du projet de transfert

Ce projet de transfert vise à permettre à la Société d'être cotée sur un marché d’entreprises de croissance, à accompagner une tendance de marché qui est ouvert aux investisseurs professionnels et particuliers et à accéder à un marché avec 588 sociétés cotées au 31/12/2022 sur lequel la liquidité est supérieure (source Euronext). Le cadre réglementaire plus léger et souple lui permettra par ailleurs une meilleure agilité en cas d’opérations de marché avec notamment le maintien de l’éligibilité des titres au PEA-PME.