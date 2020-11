Levallois-Perret, le 18 novembre 2020, 21h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) fait part du projet de reclassement interne de la participation de son actionnaire de référence et de son projet de transformation en société européenne dans la perspective d'un transfert du siège social aux Pays-Bas.



Projet de reclassement interne de la participation d'Azerion dans AdUX

Azerion Holding B.V., société de droit néerlandais, qui détient le contrôle de AdUX depuis le 30 décembre 2019 a décidé de réorganiser ses activités autour de deux filiales, l'une dédiée à la publicité digitale qui portera les titres AdUX et l'autre dédiée à l'édition de jeux vidéo en ligne. La filiale détenue à 100% par Azerion Holding B.V. qui serait appelée à détenir les titres de AdUX est la société de droit néerlandais Azerion Tech Holding B.V qui n'a pas d'activité opérationnelle et a uniquement vocation à détenir les titres d'autres sociétés du groupe Azerion.