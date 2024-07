Projet de rapprochement entre Talence Gestion et Patrival

(AOF) - Talence Gestion et Patrival annoncent leur projet de rapprochement. Cette opération, soumise à l’approbation de l’AMF, permettra aux deux maisons de gestion, "de créer un leader indépendant de la gestion privée en France", précise un communiqué. La nouvelle entité représentera 1.8 milliard d'euros d'encours en gestion privée et 500 millions d'euros en gestion collective, pour le compte de 2000 clients accompagnés par une cinquantaine de collaborateurs dont 24 gérants, basés à Paris ainsi que dans les métropoles lilloise et lyonnaise.

"Elle sera détenue par un grand nombre d'associés-collaborateurs issus des deux entités et bénéficiera du soutien du groupe Finaris", ajoute le communiqué.

Ce rapprochement devrait être réalisé, selon l'approbation du régulateur, d'ici la fin du troisième trimestre 2024.