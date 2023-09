Strasbourg et Croissy-Beaubourg, le 29 septembre 2023 – 18h00 CEST - Les Conseils d’Administration de BIOSYNEX SA ("BIOSYNEX") (Euronext Paris : ALBIO), société spécialisée dans la conception, la distribution et la commercialisation de dispositifs de diagnostic in vitro, et de THERADIAG SA. ("THERADIAG") (Euronext Paris : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro, leader dans le marché du Théranostic, ont approuvé à l’unanimité le principe d’un projet de fusion par absorption de THERADIAG par BIOSYNEX (le « Projet de Fusion »).