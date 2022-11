Projet de fusion entre Makheia Group et NetMedia Group : Vote à l’unanimité du conseil d’administration

Makheia Group et NetMedia Group précisent leur projet de fusion-absorption par Makheia Group de NetMedia Group.

Le principe de cette opération a été approuvé à l’unanimité le 3 novembre 2022 par le conseil d’administration de Makheia Group.



La fusion va permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des media BtoB, de la communication digitale et du content marketing. Le nouveau Groupe détiendra en direct 13 filiales dont 8 métiers couvrant des activités de communication corporate à la génération de leads via des médias verticaux, en passant par l’e-commerce et aura une activité à l’international dans 3 pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne) via une filiale dédiée.

Le nouveau Groupe, dont la valeur post-fusion sera autour de 50 millions d’€, entrera dans le Top 5 des Groupes de communication indépendants français.