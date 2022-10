Projet de fusion entre Makheia Group et NetMedia Group en vue de constituer un nouveau leader français de la communication



A l’issue du Conseil d’Administration du 13 octobre, Makheia Group annonce le lancement d’un projet de fusion avec Net Media Group, (rentré récemment au capital du Groupe et ayant pour actionnaire de référence Pascal Chevalier Président de Reworld Media). L’opération se fera par fusion-absorption de NetMedia Group par Makheia Group.

L’objectif est de créer un nouveau leader Français des media BtoB, de la communication et du content marketing.

Le nouveau Groupe, ainsi constitué, entrera dans le Top 5 des Groupes de communication indépendants.



Un process pour une fusion effective au 31 décembre

Ce projet fera l’objet d’une nouvelle décision du Conseil d’Administration de Makheia Group, à l’issue duquel sera arrêté le traité de fusion et sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Makheia, qui sera appelée à se réunir en décembre 2022, ainsi que celle de NetMedia Group.

Cette opération fait suite à l’entrée de NetMedia Group au capital de Makheia Group, intervenue mi-septembre. Pour rappel, NetMedia Group a acquis un bloc de 10 071 812 titres, soit 20% du capital de Makheia Group, ainsi que la dernière tranche des OC convertibles détenues par Isatis Capital.