Projet de chaleur et de lithium géothermal en Alsace : Démarrage de la Bankability Feasability Study

Arverne Group annonce que sa filiale Lithium de France a mandaté Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (« Crédit Agricole CIB ») et Macquarie Capital comme conseils en financement de son projet de production et de vente de chaleur et de lithium géothermal en Alsace.

Ces deux institutions financières ensemble ont une longue expérience dans le financement de projets de la transition énergétique, de la géothermie, du lithium et de toute la chaine de valeur de la batterie, des métaux critiques à la gigafactory en France et à l’étranger. Crédit Agricole CIB et Macquarie Capital accompagneront le Groupe Arverne sur la structuration du financement et réaliseront ensemble la BFS (Bankability Feasability Study) du projet alsacien.