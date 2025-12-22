Projet Commonwealth LNG : Technip Energies obtient une grande commande pour l’achat d'équipements

(AOF) - Technip Energies a reçu une grande commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG et marque une étape déterminante vers la décision finale d'investissement (FID) attendue au premier trimestre 2026.

Cette commande porte sur les équipements à long délai de livraison nécessaires pour faciliter la construction accélérée et modulaire du projet Commonwealth LNG. Cela comprend des achats auprès de leaders du secteur tels que Baker Hughes, pour six compresseurs à réfrigérant mixte entraînés par des turbines à gaz LM9000 ; Honeywell, pour la fourniture de six échangeurs de chaleur cryogéniques principaux ; et Solar Turbines, pour la fourniture de quatre turbines à gaz Titan 350.

Le projet Commonwealth LNG, d'une capacité de 9,5 millions de tonnes par an, est conçu selon une approche de construction modulaire. Il comprendra six trains de liquéfaction identiques utilisant la solution modulaire et standardisée SnapLNG by T.EN de Technip Energies.