Progressive : hausse du bénéfice trimestriel et départ à la retraite du directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Progressive PGR.N a annoncé mercredi un bond de 25% de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de polices d'assurance automobile personnelle.

La société a également annoncé le départ à la retraite de son directeur financier, John Sauerland.

Les dépenses d'assurance sont restées résilientes, les particuliers et les entreprises recherchant une couverture pour gérer les risques tels que les catastrophes naturelles et les accidents.

Les primes nettes souscrites par Progressive ont augmenté de 8 % pour atteindre 19,51 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre.

Le bénéfice s'est élevé à 2,95 milliards de dollars, soit 5,02 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 2,36 milliards de dollars, soit 4,01 dollars par action, un an plus tôt.

L'assureur comptait 37,4 millions de polices d'assurance des particuliers en vigueur à la fin de l'année 2025, soit 11 % de plus que l'année précédente. Les polices automobiles d'agence et les polices automobiles directes ont augmenté de 10 % et de 14 %, respectivement.

Le ratio combiné était de 88% au cours du trimestre déclaré, contre 87,9% l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Progressive est le deuxième plus grand assureur automobile personnel aux États-Unis et offre de l'assurance pour les automobiles et les camions personnels et commerciaux, les motocyclettes, les bateaux, les véhicules récréatifs et les maisons.

Par ailleurs, Progressive a annoncé que M. Sauerland prendra sa retraite le 3 juillet après 35 ans passés au sein de l'assureur, dont une décennie en tant que directeur financier.

Andrew Quigg, directeur de la stratégie, devrait lui succéder et travaillera aux côtés de M. Sauerland dans les mois à venir afin d'assurer une transition en douceur.

Les actions de Progressive ont chuté de 8,6 % depuis le début de l'année, affichant une performance inférieure à celle de l'indice de référence S&P 500. L'action a perdu 5 % en 2025.