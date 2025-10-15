Progressive chute après une charge de 950 millions de dollars pour le remboursement de la Floride au troisième trimestre

15 octobre - ** Les actions de l'assureur automobile Progressive Corporation PGR.N chutent de 8,47 % à 220,04 $

** Plus tôt dans la séance, les actions de Co ont atteint un plus bas de près de 15 mois à 217,52 $

** La société affiche un bénéfice par action de 4,45 $ pour le troisième trimestre, manquant les estimations des analystes de 5,04 $, selon les données compilées par LSEG

** Enregistre des dépenses de crédit aux assurés de 950 millions de dollars au 3ème trimestre pour rembourser les clients automobiles de Floride en raison d'un plafond de profit de l'État

** "Au début de 2026, nous prévoyons de fournir des crédits aux assurés actifs au 31 décembre 2025", déclare PGR

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de ~9%, y compris le mouvement de la séance