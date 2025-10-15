 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 090,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Progressive chute après une charge de 950 millions de dollars pour le remboursement de la Floride au troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de l'assureur automobile Progressive Corporation PGR.N chutent de 8,47 % à 220,04 $

** Plus tôt dans la séance, les actions de Co ont atteint un plus bas de près de 15 mois à 217,52 $

** La société affiche un bénéfice par action de 4,45 $ pour le troisième trimestre, manquant les estimations des analystes de 5,04 $, selon les données compilées par LSEG

** Enregistre des dépenses de crédit aux assurés de 950 millions de dollars au 3ème trimestre pour rembourser les clients automobiles de Floride en raison d'un plafond de profit de l'État

** "Au début de 2026, nous prévoyons de fournir des crédits aux assurés actifs au 31 décembre 2025", déclare PGR

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de ~9%, y compris le mouvement de la séance

Valeurs associées

PROGRESSIVE (OHI
226,520 USD NYSE -5,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank