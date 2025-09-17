Progressive chute alors que BMO réduit sa cote à "marché surperformant" en raison d'une concurrence plus serrée

17 septembre - ** Les actions de l'assureur automobile Progressive PGR.N ont baissé de 1,64% à 240,95 dollars

** BMO Capital rétrograde la note de PGR de "marché surperformant" à "marché performant", citant l'intensification de la concurrence dans l'industrie et le manque d'amélioration de la "tendance à la révision des revenus en baisse"

** "Compte tenu de la mise à jour des vues de BMO sur l'environnement concurrentiel qui continue de s'intensifier (en particulier GEICO), nous abaissons notre taux d'exécution des revenus à court terme de -4% à des niveaux inférieurs de -2% au consensus" - BMO

** La maison de courtage réduit l'objectif de prix à 250 $ de 279 $, ce qui représente seulement une hausse de 2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 11 des 25 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver"; leur prévision médiane est de 276 $ - LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~0,72% depuis le début de l'année