Progression des résultats semestriels 2020

Le groupe ACHETER-LOUER.FR réalise une très bonne performance sur le premier semestre 2020 avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% à 1 552 K€ et une progression de l'ensemble de ses résultats dans un environnement économique complexe lié à la pandémie de Covid-19. Cette très bonne dynamique confirme la pertinence de la stratégie digitale du Groupe et porte les premiers effets positifs des développements initiés l'an passé.

En milliers d'euros* S1 2020 S1-2019 Variation

Chiffre d'affaires 1 552 1 434 +8,2%

EBITDA 869 839 +3,6%

Résultat d'exploitation 61 48 +27,1%

Résultat courant de l'ensemble consolidé 61 48 +27,1%

Résultat net part du groupe 65 34 +91,2%

Progression de tous les indicateurs de rentabilité

Face à la pandémie de Covid-19, le Groupe ACHETER-LOUER.FR s'est adapté en prenant les mesures nécessaires afin de veiller à la santé de ses collaborateurs tout en maintenant la continuité et la pérennité de ses services. L'offre digitale du Groupe qui représente plus 73% du chiffre d'affaires enregistre sur cette période une progression soutenue de 19% portée par la diffusion des annonces sur le site internet et la monétisation continue des bases de données de la société. La pandémie a ralenti l'activité de ses clients professionnels de l'immobilier et contraint le Groupe à suspendre son activité Print pendant les 2 mois de confinement (12% du CA semestriel). Ainsi, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 1 552 k€ et progresse de 8,2% par rapport au S1 2019.

Par ailleurs, la bonne maîtrise des charges d'exploitation et le recours au chômage partiel pour une partie des salariés permettent à l'EBITDA de progresser de 3,6% pour atteindre 869 K€ au 1er semestre 2020 contre 839 K€ au 1er semestre 2019.

Cette bonne performance permet au résultat d'exploitation de s'établir à 61 K€ et d'afficher une croissance de 27% par rapport à l'an passé. Le résultat net s'inscrit dans la même trajectoire et atteint 65 K€ contre 34 K€ au 1er semestre 2019, soit une hausse de 91%.

Une situation financière saine et solide pour poursuivre ses développements

À fin juin, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 1 507 k€ portée par la génération de flux positifs liés à l'exploitation, le report des cotisations sociales sur le second semestre et des augmentations de capital pour plus de 300 k€, suite à l'exercice de 310 000 Bons de Souscription à Obligations Convertibles (BSOC) ainsi que la conversion de 510 000 Obligations Convertibles en actions (OC Prime 2019 et 2020) liés à l'emprunt obligataire mis en place en septembre 2017[1].

Dotée d'une situation financière très saine avec une trésorerie nette de dettes positive de plus de 1 M€, la société bénéficie d'une forte visibilité financière lui permettant de construire un modèle de développement sur le long terme et aborde la fin de l'exercice 2020 avec confiance.

Déploiement d'une stratégie digitale 360° à fort potentiel

Sur le 3ème trimestre de l'exercice 2020, le Groupe bénéficie de la relance du marché de l'immobilier et constate une demande soutenue de la part des agents immobiliers et des promoteurs, principaux clients d'ACHETER-LOUER.FR, à la recherche de développement. Cette impulsion positive contribue à soutenir l'offre de marketing et permet au Groupe de continuer son développement.

Afin d'accompagner cette montée en puissance de l'activité, ACHETER-LOUER.FR a poursuivi le déploiement de sa stratégie digitale et renforcé sa notoriété en coproduisant trois émissions diffusées sur RADIO IMMO depuis le mois de septembre 2020 : De l'immobilier à l'habitat et l'immobilier dans tous ses états (mensuelle et émission spéciale). Première webradio dédiée à l'information immobilière éditée par le groupe WEBRADIOS EDITIONS, RADIO IMMO est le média incontournable des décideurs de l'écosystème immobilier.

Fort du succès que rencontrent ces émissions qui génèrent une visibilité accrue du Groupe auprès d'une audience BtoB et BtoC, le réseau immobilier Guy Hoquet s'est associé à ACHETER-LOUER.FR et RADIO IMMO afin de devenir partenaire des émissions.

Parallèlement à ce partenariat stratégique, ACHETER-LOUER.FR a étoffé son offre de services avec le lancement de son application ESTIMATION IMMO qui permet aux propriétaires d'estimer gratuitement et de manière fiable la valeur de leur bien immobilier en s'appuyant sur les données de la base des « demandes de valeurs foncières » (DVF) d'Etalab. Cette offre innovante et compétitive complète parfaitement la gamme de services immobiliers et positionne le groupe ACHETER-LOUER.FR comme le spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat.

Développement des actifs Data pour devenir un acteur incontournable du Data Marketing sur le marché français

Dans un environnement où le digital prend désormais une part prépondérante dans nos modes de vie et de consommation, ACHETER-LOUER.FR bénéficie de par son statut d'éditeur de données, d'un important potentiel de développement sur le long terme au travers de son savoir-faire en matière de monétisation et d'exploitation de ses actifs Data. En effet, le Groupe dispose de 3 bases de données représentant 9 millions de contacts et une base SMS de 4 millions de contacts qu'il exploite sous les ses trois enseignes : MA LETTRE IMMO, ACHETER-LOUER.FR et MA LETTRE HABITAT.

Capitalisant sur cet actif à forte valeur ajoutée, le Groupe va poursuivre ses investissements dans la collecte et l'acquisition de leads, dans l'enrichissement, la qualification, la gestion et l'analyse de données ainsi que dans l'exploitation, la programmatique et le routage de bases de données, afin de se positionner comme un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat sur le marché français.

Fidèle à sa stratégie de croissance externe, le Groupe reste attentif à toute opportunité d'acquisition dans les domaines d'activités liés au marketing digital (e-marketing, SEO, e-mailing, collecte, acquisition et qualification de leads) afin de compléter ses expertises, augmenter ses audiences et ses positions sur le marché de l'immobilier.

Suite aux récentes annonces du gouvernement, le Groupe reste prudent quant à l'évolution de son activité sur la fin de l'année mais demeure plus que jamais mobilisé pour poursuivre sa stratégie digitale.

ACHETER-LOUER.FR a démontré sur ce 1er semestre 2020 la solidité et la performance de son modèle malgré un contexte particulièrement difficile. Le Groupe va poursuivre son développement actif dans le digital en proposant une offre innovante à destination des particuliers et des professionnels de l'immobilier. Cette dynamique de croissance rentable conforte le Groupe dans son ambition de devenir le leader des solutions dans l'immobilier et l'habitat.

Les comptes semestriels au 30 juin 2020 et le rapport d'activité semestriel seront disponibles le 31 octobre 2020 sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique « INFORMATIONS INVESTISSEURS ».

