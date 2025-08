Progression continue en vue des indices européens, Eutelsat en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient continuer à progresser à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,20%. Les investisseurs surveillent l'évolution des droits de douane de l'administration Trump et leur impact sur la croissance des pays du monde. Sur ce sujet, hier, la Suisse a déclaré être prêt à proposer une offre commerciale " plus attractive " aux Etats-Unis alors que le pays est menacé par Washington de droits de douane de 39%. Côté valeurs, Eutelsat a accentué ses pertes sur l'exercice 2024-2025 : 1,081 milliard d'euros contre 309,9 millions d'euros en 2023-2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Acheter-Louer.fr

La société Acheter-Louer.fr annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 744 Solana à un cours de 148,44 euros, pour un montant de 110 000 euros. Ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp d'un montant maximum de 2 millions d'euros. À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 12 629 Solana, dont la valeur totale s'élève à 1 843 834 euros. Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Eutelsat

Le chiffre d'affaires d'Eutelsat pour l'exercice 2024-25 s'établit à 1,24 milliard d'euros, en hausse de 2,5% sur une base publiée et de 1,6 % sur une base comparable. L’Ebitda ajusté publié s’élève à 676,2 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2025 contre 718,9 millions d’euros un an plus tôt, en repli de 5,9 %. Il est resté stable sur une base comparable. Le résultat net attribuable au groupe s’est traduit par une perte de 1,081 milliard d'euros, contre une perte de 309,9 millions d'euros un an plus tôt.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat majeur d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) par Commonwealth LNG pour une infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Ce contrat porte sur la livraison de six trains de liquéfaction identiques intégrant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.EN. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Vinci

Les groupes Moeve et Apical ont attribué à Grupo Cobra et Masa - filiales de Cobra IS (filiale espagnole de Vinci spécialisée dans les grands équipements pour les énergies vertes) - les lots électricité, tuyauterie et mécanique industrielle de la plus grande usine de biocarburants de deuxième génération (2G) en Espagne. Située à Palos de la Frontera (province de Huelva), cette usine, dont le coût total est estimé à 1,2 milliard d’euros, bénéficiera des synergies liées à sa proximité avec le parc énergétique de La Rábida de Moeve.

Les chiffres macroéconomiques

Les chiffres de la production industrielle en juin en France seront publiées à 8h45.

Les chiffres sur les prix à la production en zone euro seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur la balance commerciale en juin seront connues à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI services en juillet sera publié à 15h45 suivi à 16h de l'indice ISM services en juillet.

L'euro perd 0,10% à 1,1558 dollar vers 8h30.

Hier à Paris

En baisse de 3,68% la semaine dernière, son plus fort repli hebdomadaire depuis début avril au moment du Liberation Day, un terme choisi par Donald Trump pour qualifier sa nouvelle politique commerciale, le CAC 40 s’est repris ce lundi. Les investisseurs misent sur une détente monétaire de la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine réunion en septembre. Un abaissement des taux d’intérêts est donc espéré, notamment après la publication d’un rapport mensuel particulièrement inquiétant aux États-Unis vendredi dernier. Le CAC 40 a progressé aujourd’hui de 1,14%, à 7 632,01 points.

Hier à Wall Street

Après la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi, les marchés américains ont nettement rebondi. Les investisseurs restent attentifs aux négociations sur les droits de douane entre Washington et Pékin. La Chine est confrontée à une date limite du 12 août pour parvenir à un pacte durable avec l'administration Trump. Côté statistiques, les commandes à l'industrie aux Etats-Unis sont ressorties en baisse de 4,8% en juin après une hausse de 8,3% en mai. Le Dow Jones a gagné 1,34% à 44173 points et le Nasdaq a progressé de 1,95% à 21053 points.