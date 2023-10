Programme de REUTERS NEWS à 22h00 GMT/6h00 ET

12 octobre - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service texte de Reuters à partir de 22h00 GMT/6h00 ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

TOP STORIES

MONDIAL

ISRAEL-PALESTINE/

La catastrophe humanitaire de Gaza menace, Blinken condamne la dépravation du Hamas

JERUSALEM/GAZA/TEL AVIV, 12 octobre (Reuters) - Gaza s'est rapprochée d'une catastrophe humanitaire jeudi alors que le nombre de morts s'est alourdi et que les approvisionnements vitaux se sont raréfiés, tandis qu'Israël a massé des chars à la frontière de l'enclave en prévision d'une invasion terrestre anticipée, au milieu des appels internationaux à la retenue.

ISRAEL-PALESTINE/FRANCE

La France utilise des gaz lacrymogènes lors d'un rassemblement pro-palestinien interdit, alors que Macron appelle au calme

PARIS, 12 oct (Reuters) - La police française a fait usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau pour disperser un rassemblement interdit de soutien au peuple palestinien à Paris jeudi, alors que le président Emmanuel Macron a exhorté les Français à rester unis et à s'abstenir de ramener le conflit entre Israël et le Hamas à la maison.

LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON A EXHORTÉ LES FRANÇAIS À RESTER UNIS ET À NE PAS RAMENER LE CONFLIT ISRAËL-HAMAS CHEZ EUX.

USA-CONGRESS/SPEAKER

Les dissensions entre républicains à la Chambre des représentants menacent la candidature de Scalise au poste de président du Parlement

WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Les républicains de la Chambre des représentants des Etats-Unis ont passé des heures à discuter à huis clos jeudi, mais ne semblaient pas près de résoudre les divisions qui les ont empêchés d'installer Steve Scalise comme président de la chambre, qui est sans leader depuis neuf jours.

USA-POLITICS/MENENDEZ

Le sénateur américain Bob Menendez accusé d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré de l'Égypte

Les procureurs chargés de l'affaire de corruption contre Bob Menendez ont porté jeudi une nouvelle accusation contre le sénateur démocrate américain, l'accusant d'avoir participé à un complot visant à agir en tant qu'agent étranger pour le compte du gouvernement égyptien.

AFFAIRES

AUTOS-LABOR/UAW

Ford dit qu'il est "à la limite" avec l'offre de contrat de l'UAW

DETROIT/WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Un haut responsable de Ford a déclaré jeudi que le constructeur automobile était "à la limite" de ce qu'il pouvait dépenser pour augmenter les salaires et les avantages sociaux des Travailleurs unis de l'automobile (TUA), et a averti que la grève du syndicat dans l'usine la plus rentable de l'entreprise pourrait nuire aux travailleurs et réduire les bénéfices.

DOMINOS PIZZA-RÉSULTATS/

Domino's Pizza mise sur les promotions et le programme de fidélité pour relancer la demande

L'entreprise Domino's Pizza a parié jeudi sur une reprise de la demande américaine grâce à son programme de fidélisation amélioré et à ses offres promotionnelles, afin de compenser l'affaiblissement des bénéfices liés à la hausse des prix des menus.

MODE DE VIE ET DIVERTISSEMENT

SCIENCE-BRAIN/

Une recherche ambitieuse aboutit à un nouvel atlas des cellules du cerveau humain

WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - En examinant le cerveau humain au niveau cellulaire avec plus de détails que jamais, les scientifiques ont identifié un énorme éventail de types de cellules - plus de 3 300 - peuplant notre organe le plus complexe, créant un atlas qui pourrait aider à mettre en évidence la base cellulaire des maladies neurologiques et faciliter de nouvelles thérapies.

SPORTS

FOOTBALL-EURO-ESP-SCO/REPORT

L'Espagne, victorieuse 2-0, laisse le champagne au frais pour l'Ecosse

SEVILLA, Espagne, 12 oct (Reuters) - Alvaro Morata et Oihan Sancet ont marqué des buts en seconde période et l'Espagne s'est assurée qu'il n'y aurait pas de fête écossaise avec une victoire 2-0 dans leur rencontre du groupe A de l'Euro 2024 jeudi, laissant une Ecosse frustrée dans l'attente d'une place en phase finale.

OLYMPIQUE-CIO/

Le Comité Olympique Russe condamné à une interdiction immédiate selon le CIO

MUMBAI, 12 oct (Reuters) - Le Comité olympique russe a été banni avec effet immédiat jeudi pour avoir reconnu des organisations régionales de quatre territoires annexés à l'Ukraine, a annoncé le Comité international olympique.

À VENIR

AFFAIRES / ÉCONOMIE

SINGAPORE-CENBANK/

La banque centrale de Singapour rend sa décision de politique monétaire

Singapour révise sa politique monétaire vendredi. L'Autorité monétaire de Singapour a laissé les paramètres de la politique inchangés lors de son dernier examen en avril, après avoir resserré la politique cinq fois de suite.

13 Oct 20:00 ET / 00:00 GMT

RÉSULTATS DE BLACKROCK

Résultats du troisième trimestre de BlackRock

La volatilité des marchés due à la hausse des taux d'intérêt et aux craintes de récession pèse sur les revenus de commissions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, devrait afficher une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre. Les investisseurs examineront les actifs sous gestion, le total des entrées de fonds de la société et analyseront les commentaires des dirigeants sur la santé de l'économie.

13 Oct 02:00 ET / 06:00 GMT

PNC FINANCIAL-RESULTS/

PNC Financial Services Group

13 Oct 02:30 ET / 06:30 GMT

IMF-WORLDBANK/BOE-BAILEY

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre intervient à la réunion de l'IIF

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, doit participer à une conversation lors de la réunion annuelle des membres de l'Institute of International Finance en 2023.

13 Oct 04:00 ET / 08:00 GMT

USA-ENERGY/HYDROGEN-HUBS

La Maison Blanche annonce les lauréats des subventions de 7 milliards de dollars accordées aux centres de recherche sur l'hydrogène

L'administration Biden annoncera les lauréats de subventions fédérales d'un montant pouvant atteindre 7 milliards de dollars, destinées à créer des pôles régionaux d'infrastructures d'hydrogène propre, un élément clé de sa stratégie de lutte contre le changement climatique.

13 Oct 05:00 ET / 09:00 GMT

MARCHÉS-FLOWS/BAML

Le "Flow Show" hebdomadaire de Bank of America

Un regard hebdomadaire sur les flux d'investisseurs mondiaux de Bank of America Global Research.

13 Oct 05:30 ET / 09:30 GMT

JP MORGAN-RESULTS/

Les résultats de JPMorgan Chase & Co pour le troisième trimestre 2023

Les analystes s'attendent à ce que la plus grande banque américaine en termes d'actifs surpasse la faiblesse générale du secteur. Les analystes s'attendent à ce que la banque la plus importante des Etats-Unis en termes d'actifs surpasse la faiblesse générale du secteur. Les commentaires des dirigeants sur la force des consommateurs américains, la santé de l'économie et l'impact persistant de la crise qui a frappé le secteur en début d'année sont au centre des préoccupations.

13 Oct 07:00 ET / 11:00 GMT

RÉSULTATS DE WELLS FARGO/

3 2023 Communiqué de presse sur les résultats de Wells Fargo & Co

Les investisseurs et les analystes se concentrent sur les perspectives de croissance des prêts, la résistance des dépenses de consommation et les signes d'un stress supplémentaire dans le secteur de l'immobilier commercial qui pourrait toucher le banque.

13 Oct 08:00 ET / 12:00 GMT

CITIGROUP-RESULTS/

Les résultats de Citigroup Inc pour le troisième trimestre 2023

Les investisseurs et les analystes se concentrent sur les détails du plan de réorganisation de la troisième banque américaine.

13 Oct 08:00 ET / 12:00 GMT

UNITEDHLTH GRP-RESULTS/

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 de UnitedHealth Group Inc

United Health Group donnera le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre pour les assureurs santé, avant l'ouverture des marchés vendredi. Les investisseurs seront attentifs à toute mise à jour ou commentaire sur les prévisions 2024 de la société, les coûts médicaux trimestriels et les adhésions à ses régimes d'assurance soutenus par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Les commentaires sur les tendances de la demande de nouveaux médicaments pour la perte de poids et le diabète et de biosimilaires dans son activité de gestion des prestations pharmaceutiques seront également suivis de près.

13 Oct 08:30 ET / 12:30 GMT

USA-FED/HARKER

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie s'exprime sur les perspectives économiques

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, s'exprime virtuellement sur les perspectives économiques avant l'événement 2023 Economic Outlook de la Chambre de commerce de l'État du Delaware.

13 Oct 09:00 ET / 13:00 GMT

USA-SEC/

La SEC américaine vote de nouvelles réglementations sur le prêt de titres et la vente à découvert

La Commission américaine des opérations de bourse vote sur l'adoption d'une règle exigeant plus de transparence sur le marché des prêts de titres ainsi que sur des règles exigeant plus de transparence dans les ventes à découvert.

13 Oct 09:30 ET / 13:30 GMT

AUTOS-LABOR/UAW

Le président de l'UAW fait une annonce alors que la grève entre dans sa cinquième semaine

Le président de l'United Auto Workers, Shawn Fain, fait une annonce sur la grève en cours, qui entre dans sa cinquième semaine, et après que l'UAW a fait monter les enchères en se mettant en grève contre l'usine très lucrative de Ford dans le Kentucky, qui produit des camions.

13 Oct 10:00 ET / 14:00 GMT

CANADA-CENBANK/

Le gouverneur de la Banque du Canada s'adresse aux journalistes après la réunion du FMI au Maroc

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, s'adressera aux journalistes en marge de la réunion du FMI à Marrakech, au Maroc.

13 Oct 10:15 ET / 14:15 GMT

IMF-WORLDBANK/BOE -SAPORTA

Le régulateur de la Banque d'Angleterre, Victoria Saporta, doit donner une conférence

L'autorité de régulation de la Banque d'Angleterre, Victoria Saporta, participera à une table ronde lors de la réunion annuelle des membres de l'Institute of International Finance en 2023.

13 Oct 10:50 ET / 14:50 GMT

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

MALI-POLITIQUE/

REPORTÉ: Un influent leader musulman appelle les Maliens à marcher pour une transition civile

Un mouvement dirigé par l'imam Mahmoud Dicko, un influent leader musulman malien, a appelé ses partisans à marcher vendredi pour exiger une transition civile après que les militaires aient pris le pouvoir par deux coups d'État. M. Dicko et les dirigeants politiques de l'opposition ont mené des manifestations régulières en 2020 qui ont abouti au coup d'État qui a chassé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita en août de la même année.

13 Oct

ISRAEL-PALESTINIENS/DEMONSTRATIONS

New York et d'autres villes américaines se préparent à des manifestations pro-palestiniennes

L'ancien chef du Hamas a appelé à des manifestations à travers le monde musulman pour soutenir le peuple palestinien.

13 Oct

ALLEMAGNE-MIGRATION/

Le chancelier allemand Scholz s'entretient de l'immigration avec les premiers ministres des Länder et l'opposition

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'entretient à sa chancellerie avec les premiers ministres des Länder de Hesse et de Basse-Saxe, ainsi qu'avec l'opposant CDU Friedrich Merz, au sujet de la politique migratoire.

13 Oct

ARGENTINE-ÉLECTION/

L'Argentine s'apprête à vivre des élections incertaines avec le radical Milei aux commandes

L'Argentine s'apprête à vivre une course folle et incertaine avant l'élection présidentielle du 22 octobre, avec le libertaire radical Javier Milei aux commandes, bien que ses rivaux du courant dominant, Patricia Bullrich et Sergio Massa, soient à ses trousses.

13 Oct

TURQUIE-SÉISME/RECONSTRUCTION (PIX) (GRAPHIC)

INSIGHT - Pourquoi la Turquie pourrait ne pas atteindre l'objectif d'Erdogan en matière de reconstruction après un tremblement de terre?

Ismet Kaplan n'a pas reçu de réponse quant à son droit de quitter le conteneur dans lequel il vit depuis le tremblement de terre pour emménager dans l'une des maisons que le président Tayyip Erdogan a promis de construire dans la région dévastée. Près de huit mois après la secousse la plus meurtrière qu'ait connue la Turquie moderne, les délais de reconstruction fixés par M. Erdogan risquent de ne pas être respectés, selon des entretiens avec plus d'une douzaine de fonctionnaires, de constructeurs et d'ingénieurs qui ont déclaré que l'augmentation des coûts de construction et l'incertitude économique avaient dissuadé les entreprises de soumissionner pour les contrats de reconstruction du gouvernement.

13 Oct

USA-BIDEN/ (PIX) (TV)

Joe Biden se rend à Philadelphie pour présenter son programme économique

Le président américain Joe Biden s'est rendu à Philadelphie pour discuter de son programme économique, des infrastructures, de l'énergie et du changement climatique.

13 Oct

ISRAEL-PALESTINE/GAZA-SAUVETAGE (PIX) (TV)

Les secouristes de Gaza effrayés et épuisés par les frappes aériennes israéliennes

L'équipe d'Ibrahim Hamdan, secouriste palestinien, est en service depuis samedi, allant d'un site de bombardement à l'autre pour tenter de sortir les survivants des maisons détruites par les frappes aériennes israéliennes qui ne cessent de pilonner la minuscule enclave.

13 octobre

ECUADOR-ELECTION/PREVIEW (TV)

Les Équatoriens comparent le retour à la politique de gauche aux promesses faites aux jeunes dans le cadre du vote présidentiel

Les Équatoriens se rendront aux urnes dimanche pour choisir entre un candidat à la présidence qui promet d'améliorer les perspectives des jeunes et un autre qui promet un retour aux programmes sociaux de gauche. L'héritier de la banane Daniel Noboa, 35 ans, est en tête des récents sondages, bien qu'au moins deux enquêtes situent les intentions de vote pour lui et la gauchiste Luisa Gonzalez, une protégée de l'ancien président Rafael Correa, dans la marge d'erreur.

13 Oct

USA-CONGRESS/SPEAKER

Les républicains s'efforcent de résoudre les divisions au sein de la Chambre des représentants sur la candidature de Scalise au poste de président du Parlement

13 Oct

USA-ÉLECTION/DONATEURS

Les donateurs républicains se réunissent au Texas pour discuter de Haley et DeSantis comme rivaux de Trump en 2024

Les membres d'un important réseau de donateurs républicains se réunissent à Dallas, au Texas, avec des représentants des candidats à la présidence Nikki Haley et Ron DeSantis pour évaluer qui soutenir alors qu'ils cherchent à vaincre l'ancien président Donald Trump au sein du parti républicain.

13 Oct

IMF-BANQUE MONDIALE/ASIE

Conférence de presse du département Asie-Pacifique du FMI sur les perspectives et les risques économiques en Asie

13 Oct 05:00 ET / 09:00 GMT

USA-TRUMP/SUBVERSION

Les attaques de Donald Trump contre la crédibilité du système judiciaire américain seront mises à l'épreuve la semaine prochaine, lorsque le procureur fédéral qui poursuit l'ancien président américain pour avoir tenté d'annuler sa défaite à l'élection de 2020 demandera à un juge de mettre un terme à ses commentaires "incendiaires".

13 Oct 06:00 ET / 10:00 GMT

USA-IMMIGRATION/FRONTIÈRE MEXICAINE (PIX) (TV)

De plus en plus de migrants meurent au cours de leur périple dans le désert du Texas et du Nouveau-Mexique

La Customs and Border Patrol (CBP) a enregistré 60 décès de migrants dus à la chaleur dans le secteur d'El Paso cette année, soit trois fois plus que l'année précédente, ce qui fait partie d'un nombre record de décès de migrants à la frontière. Depuis des années, les défenseurs des migrants avertissent que le climat hostile du désert est périlleux pour les migrants, et ils craignent maintenant que la hausse des températures ne rende le difficile voyage encore plus mortel.

13 Oct 09:00 ET / 13:00 GMT

COLOMBIE - TERRE/

Le directeur de l'agence foncière colombienne parle des plans du gouvernement pour donner des terres aux agriculteurs pauvres

Gerardo Vega, directeur de l'agence nationale des terres de Colombie, parlera des plans du gouvernement pour céder des terres aux agriculteurs pauvres et du coût de la politique, ainsi que de l'impact qu'elle pourrait avoir sur les exportations et la pauvreté.

13 Oct 10:30 ET / 14:30 GMT

SCIENCE / TECHNOLOGIE

ÉCLIPSE SOLAIRE/NASA-PREVIEW

La Nasa prête pour l'éclipse annulaire

Les experts de la Nasa expliquent ce qu'il faut attendre de l'éclipse annulaire qui assombrira le ciel de certaines parties de l'ouest des Etats-Unis.

13 Oct

EXPLORATION SPATIALE/ASTÉROÏDE (PIX) (TV)

La Nasa lance un vaisseau spatial pour une mission d'exploration d'un astéroïde riche en métaux

La Nasa lance un vaisseau spatial en direction d'un astéroïde appelé Psyché, ancien noyau riche en métaux d'une protoplanète et plus grand objet métallique connu du système solaire, à la recherche de nouvelles informations sur la formation de la Terre.

13 Oct 10:19 ET / 14:19 GMT

CRIME / DROIT / JUSTICE

CANADA-ENVIRONNEMENT/COUR

La Cour suprême du Canada se prononce sur la constitutionnalité de la loi sur les études d'impact

La Cour suprême du Canada se prononcera vendredi sur la constitutionnalité d'une loi fédérale évaluant l'impact sur l'environnement de grands projets d'infrastructure tels que les oléoducs, suite à une contestation judiciaire du gouvernement de l'Alberta.

13 Oct 09:45 ET / 13:45 GMT