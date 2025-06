PRODWAYS : Transfert effectif des titres Prodways Group sur Euronext Growth

Communiqué de Presse

16 juin 2025

Prodways Group annonce que le transfert de la cotation de ses actions sur le marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sera effectif le 18 juin 2025.

La demande d'admission des actions Prodways Group sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 13 juin 2025.

Les actions ordinaires émises par Prodways seront radiées du marché réglementé d'Euronext Paris et admises sur Euronext Growth Paris le 18 juin 2025.

Ce transfert, mis en œuvre par le Conseil d'administration en date du 19 mars 2025 suivant autorisation de l'Assemblée Générale des actionnaires de Prodways du 10 mars 2025, va permettre à Prodways Group, d'une part, de voir ses titres admis aux négociations sur un marché de croissance des PME, aligné avec sa taille et son profil boursier actuels et d'autre part, d'alléger les obligations et contraintes auxquelles elle doit actuellement se conformer. La Société pourra ainsi simplifier et réduire les ressources mobilisées pour sa cotation, tout en bénéficiant de l'attrait d'Euronext Growth, marché de négociation de titres, ouvert aux investisseurs professionnels et particuliers, avec près de 600 sociétés cotées.

Prodways continuera à diffuser de manière effective les informations règlementées et à délivrer une information exacte, précise et sincère, en portant à la connaissance du public toute information susceptible d'influencer de façon sensible le cours (information privilégiée), conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596-2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

Le Document d'Information élaboré dans le cadre de ce transfert de cotation sur Euronext Growth Paris est accessible sur le site Internet de la Société ( https://www.prodways-group.com ) dans la rubrique « Information Financières.

Le code ISIN d'identification des actions Prodways Group restera inchangé : FR0012613610.

Le mnémonique deviendra ALPWG à compter du 18 juin 2025. Par ailleurs, l'action Prodways restera éligible aux dispositifs PEA et PEA-PME à l'issue du transfert sur Euronext Growth Paris.

Dans le cadre de son transfert sur Euronext Growth Paris, Prodways est accompagné par la société TP ICAP Midcap en qualité de Listing Sponsor.

Calendrier définitif

13 juin 2025 : Notification par Euronext de la décision d'admission des titres Prodways sur Euronext Growth Paris

16 juin 2025 : Diffusion d'un communiqué de presse par la Société annonçant son transfert de cotation et mise en ligne du Document d'Information sur le site Internet de la Société et d'Euronext

16 juin 2025 : Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires Prodways d'Euronext Paris

16 juin 2025 : Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires Prodways (ALPWG) sur Euronext Growth Paris

18 juin 2025 : Transfert effectif : radiation des titres Prodways sur Euronext Paris (avant bourse) et admission des titres Prodways sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture) - première cotation

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr