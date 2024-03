PRODWAYS : Résultats annuels 2023 : 75 M EUR de revenus et 8% de marge d'EBITDA courant

19 mars 2024 à 18h

Prodways Group a réalisé 75 M€ de chiffre d'affaires avec le changement dans la reconnaissance des revenus sur l'activité Software. Sans ce changement, le chiffre d'affaires aurait été stable par rapport à l'année 2022 à 81 M€. Cette performance est en-dessous de la dernière guidance communiquée, sur cette base de calcul, de 5% de croissance). L'EBITDA courant, qui n'est pas impacté par ce changement, s'établit à 6 M€, soit 8% de marge, conforme à la dernière guidance communiquée par le groupe.

Globalement, l'exercice passé a permis de démontrer la capacité de Prodways Group à rester profitable et à conserver une saine discipline financière dans cette année 2023 de transition et malgré la baisse des ventes de nouvelles imprimantes. La société a généré 4 M€ de capacité d'autofinancement [1] et au global généré une variation de trésorerie positive.

Compte de résultat consolidé 2023

(en millions d'euros) FY 2023 FY 2022 Var.

M€ Var.

% Chiffre d'affaires 74,6 80,7 -6,1 -8% EBITDA courant [2] 6,0 11,4 -5,4 -48% Marge d'EBITDA courant 8% 14% -6 pts - Résultat d'exploitation 2 1,0 5,8 -4,8 -82% Autres éléments du résultat opérationnel -13,6 -0,8 -12,8 - Résultat opérationnel -12,6 4,9 -17,5 - Résultat financier, impôts -1,4 -3,3 +1,9 - Résultat net -14,0 1,6 -15,6 -

Chiffre d'affaires 2023 : 75 M€ de revenus

Les revenus de l'année 2023 sont en baisse par rapport à l'an passé, principalement sous l'effet du changement de reconnaissance des revenus de l'activité Software depuis le mois de juillet [3] (impact de - 6,5 M€, sans effet sur l'EBITDA courant en valeur absolue). Par ailleurs, la faiblesse des ventes de nouvelles imprimantes 3D et de matières associées, notamment au 4 ème trimestre, a pesé sur la performance de Prodways. La division Products reste bien orientée avec une croissance de +11% en 2023.

Un communiqué dédié sur le chiffre d'affaires 2023 a été publié le 14 février 2024 ( lien vers le communiqué ).

Une marge d'EBITDA courant de 8%

Prodways Group a réalisé un EBITDA courant de 6 M€ en 2023, en-dessous du niveau de l'an passé mais conforme à ses attentes dans cette année 2023 de transition et d'investissement.

Cette baisse de profitabilité de 5 M€ par rapport à l'année 2022 s'explique par :

Un produit exceptionnel en 2022 lié à un abandon de créance aux USA (-1 M€)

Le renforcement des équipes commerciales avec le lancement du plan BOOST (-0,4 M€)

Une perte sur l'activité de petites imprimantes pour la joaillerie (-1 M€)

La baisse des ventes d'imprimantes industrielles en 2023 (-1,5 M€)

Pour redresser la trajectoire du groupe et renouer avec une marge d'EBITDA courant à deux chiffres, Prodways Group a pris un certain nombre de mesures en 2023 et début 2024, notamment :

L'arrêt de l'activité de petites imprimantes pour la joaillerie ( voir le communiqué dédié à ce sujet )

L'accroissement du pipeline commercial d'imprimantes industriel, fruit de la professionnalisation des équipes Sales & Marketing

Globalement, la réduction des effectifs pour retrouver un levier opérationnel important en se concentrant sur les activités profitables du groupe.

Un résultat opérationnel impacté exceptionnellement par l'arrêt de l'activité de petites imprimantes

Les amortissements et les dépréciations non exceptionnelles sont restés à un niveau peu variable. Ainsi, Prodways Group conserve en 2023 un résultat d'exploitation positif, de 1 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel, pour -13,6 M€, correspondent principalement aux impacts exceptionnels liés à la décision de se concentrer sur le segment industriel pour l'activité imprimantes. Ils comprennent -17 M€ d'éléments non cash (dont des dépréciations d'actifs corporels, incorporels et de pertes de valeur) et +3 M€ de plus-value liée à la vente de la participation de Prodways Group dans la société Smilers, ayant un effet positif sur la trésorerie.

Pour rappel, cette participation dans Smilers avait été acquise en 2014 pour 1,1 M€ dans un contexte d'émergence de l'impression 3D pour la production de gouttières d'alignement orthodontique. Elle a généré un encaissement de 4 M€ en avril 2023 et une plus-value significative de 2,9 M€.

Le résultat opérationnel est donc de -12,6 M€ en 2023.

Après prise en compte des charges financières et de la charge d'impôts, le résultat net s'établit à -14 M€.

Une génération de trésorerie positive et une saine discipline financière

Prodways Group a transformé son résultat en trésorerie et dégagé une capacité d'autofinancement de 4,1 M€ en 2023, malgré une année de transition et de recul des ventes d'imprimantes. Le groupe a aussi réduit nettement son besoin en fonds de roulement de +1,4 M€, comme annoncé au début de l'année 2023.

Le niveau de capex est resté stable, à 3,3 M€, et les opérations d'acquisitions et cessions de filiales ont apporté 2,7 M€ de trésorerie (vente de la participation dans Smilers pour 4 M€ et versement du complément de prix de l'achat d'Auditech et de Creabis).

Ainsi, Prodways Group a réalisé une variation de trésorerie positive de 2,1 M€ en 2023. La trésorerie disponible a donc augmenté, atteignant 16 M€, et la dette nette a baissé. Elle reste à un niveau faible de -2,9 M€.

Les états financiers consolidés sont disponibles en annexe à la fin de ce communiqué.

Résultat d'exploitation par division [4]

(en millions d'euros) FY 2023 FY 2022 Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 39,5 49,3 -9,8 -20% EBITDA courant 3,5 8,2 -4,8 -58% Marge d'EBITDA courant (%) 9% 17% -8 pts - Résultat d'exploitation 1,7 5,6 -3,9 - Products Chiffre d'affaires 35,3 31,7 +3,6 11% EBITDA courant 3,9 4,3 -0,4 -9% Marge d'EBITDA courant (%) 11% 14% -3 pts - Résultat d'exploitation 0,6 1,1 -0,6 n.a

La division Systems a généré 40 M€ de revenus en 2023, impactée principalement par le changement de classification de Prodways Group en tant qu'Agent au lieu de Principal à partir du 1 er juillet 2023. Ce changement a pour effet une baisse de revenus (-6,5 M€ par rapport à l'ancienne classification) sans impact sur l'EBITDA courant en valeur absolue.

La marge d'EBITDA courant de cette division a été fortement impactée par la baisse de ventes d'imprimantes en 2023 et s'établit à 9%. Cette division avait également bénéficié en 2022 d'un produit exceptionnel lié à l'abandon d'une créance aux USA.

La division Products a continué de croitre en 2023, de +11%, à la fois grâce à l'intégration réussie de Auditech et à la performance organique (+5%).

Cette division a enregistré une baisse de 0,4 M€ de son EBITDA courant en 2023, principalement à cause du renforcement des équipes Sales & Marketing au cours de l'année. Ces actions commencent à porter leurs fruits en début d'année 2024 et devraient contribuer à des résultats nettement plus importants dans le futur.

Base de comparaison pour 2024

L'ensemble des mesures mises en œuvre et le changement de reconnaissance des revenus dans l'activité Software modifient significativement le profil de chiffre d'affaires du groupe en 2024, tout en améliorant structurellement la génération d'EBITDA courant en valeur absolue.

À titre indicatif, si l'ensemble des mesures et des changements annoncés précédemment avait été effectifs dès le 1 er janvier 2023, les revenus générés par Prodways Group en 2023 auraient été de 59 M€ [5] .

Perspectives : croissance des revenus et amélioration des résultats dès 2024

Les mesures visant à améliorer la profitabilité du groupe, combinées à la réorganisation et la professionnalisation des équipes Sales & Marketing, devraient produire des effets structurels dès 2024. Les éléments importants à surveiller pour les prochains semestres sont les suivants :

L'arrêt de l'activité joaillerie et le recentrage sur la gamme MovingLight® devraient être finalisés d'ici la fin de l'été. Ce plan d'actions pèsera notamment sur la profitabilité du 1 er semestre 2024 (les coûts liés à cet arrêt devraient représenter un peu plus de 1 M€), mais aura un impact positif sur l'EBITDA courant à partir du second semestre.

La reconnaissance des revenus Software en tant qu'Agent en année pleine et la transition vers le mode SaaS, avec un effet de lissage des revenus dans le temps. Ce dernier changement ouvre cependant une opportunité de gagner de nouveaux clients dans un marché en mutation.

Pour 2024, la société vise une croissance de son chiffre d'affaires par rapport à une base comparable de 59 M€ en 2023 et une progression de son taux d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Chiffre d'affaires consolidé par trimestre



(en millions d'euros)

T4

T3

T2

T1

2023

Systems

9,3

6,2

12,1

11,9

39,5

Products

8,6

7,6

9,4

9,7

35,3

Structures et éliminations

-0,1

-0,1

-0,1

-

-0,3

Chiffre d'affaires

17,8

13,7

21,5

21,6

74,6

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 2023 2022 Chiffre d'affaires 74 565 80 663 Production immobilisée 947 1 826 Production stockée 310 767 Autres produits de l'activité 424 1 401 Achats consommés (36 910) (42 587) Charges de personnel (32 407) (30 380) Impôts et taxes (630) (641) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (4 933) (5 573) Autres charges d'exploitation nettes des produits 289 340 RÉsultat d'EXPLOITATION 1 035 5 817 Autres éléments du résultat opérationnel (13 627) (823) Quote-part dans les résultats des entreprises associées - (74) RÉsultat opÉrationnel (12 592) 4 920 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (362) (281) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents (29) - Coût de l'endettement financier net (a) (391) (281) Autres produits financiers (b) 155 279 Autres charges financières (c) (484) (246) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (721) (248) Impôt sur le résultat (710) (3 088) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (14 023) 1 584 Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (14 023) 1 584 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (14 009) 1489 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (14) 94 Nombre moyen d'actions 51 553 948 51 210 638

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2023 2022 RÉsultat net des activités poursuivies (14 023) 1 584 Charges et produits calculés 19 614 5 037 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution (2 621) 146 Elim. du résultat des mises en équivalence - 74 CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 2 970 6 841 Coût de l'endettement financier net 391 281 Charge d'impôt 710 3 088 CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 4 071 10 210 Impôts versés (1 780) (1 447) Variation du besoin en fonds de roulement 1 406 (4 457) Flux net de trésorerie généré par l'activitÉ (a) 3 697 4 306 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles (1 222) (2 586) Acquisition d'immobilisations corporelles (2 070) (656) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 49 16 Acquisition & cession immobilisations financières 6 163 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 2 674 (3 905) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (563) (6 968) Opérations de financement Opérations sur le capital (augmentation, apports, dividendes, autres) (90) (28) Encaissements provenant d'emprunts 5 750 4 438 Remboursement d'emprunts et dettes de loyers (6 260) (4 337) Coût versé de l'endettement financier net (347) (264) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (947) (191) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) 2 186 (2 854) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies (57) - Variation de trÉsorerie 2 129 (2 854) Incidence des variations de taux de change (9) 52 TrÉsorerie à l'ouverture 14 096 16 897 TrÉsorerie à la clôture 16 216 14 096

Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Actifs non courants 61 075 74 382 Écarts d'acquisition 39 056 45 981 Immobilisations incorporelles 6 111 12 360 Immobilisations corporelles 15 267 15 206 Autres actifs financiers 640 647 Actifs d'impôt différé 2 188 Actifs courants 43 829 43 607 Stocks nets 6 141 9 157 Créances clients nettes 14 324 15 877 Actifs sur contrats 65 53 Autres actifs courants 5 560 3 173 Actifs d'impôt exigible 1 519 1 242 Trésorerie et autres équivalents 16 221 14 104 Actifs détenus en vue de la vente 558 1 139 Totaux de l'actif 105 462 119 128

(en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Capitaux propres (part du groupe) 52 437 67 064 Intérêts minoritaires 93 131 Passifs non courants 20 691 20 012 Provisions long terme 794 803 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 14 667 13 557 Dettes de loyer – à plus d'un an 5 069 4 885 Impôts différés 161 767 Passifs courants 30 683 31 922 Provisions court terme 1 815 1 174 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 4 520 3 963 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 630 1 661 Dettes fournisseurs d'exploitation 9 423 10 443 Passifs sur contrats 543 1 397 Autres passifs courants 12 618 12 827 Passifs d'impôt exigible 135 457 PASSIFS DESTINÉS À LA VENTE 558 - Totaux du passif 105 462 119 129

[1] Capacité d'autofinancement après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts et avant variation du BFR

[2] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performances

[3] Comptablement, la reconnaissance des revenus de cette activité évolue en raison de la classification de Prodways Group comme « agent » selon la norme IFRS 15 à partir du mois de juillet 2023, alors que la société était considérée comme « principal » jusqu'à cette date. En tant qu'agent, Prodways Group reconnait désormais la marge brute réalisée sur ces ventes comme du chiffre d'affaires. Cette évolution diminue donc la valeur absolue des revenus comptabilisés de 6,5 M€ sur le second semestre en 2023, sans impact sur le résultat.

[4] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.

[5] Ce chiffre donne une estimation à titre indicatif des revenus de l'année 2023 ajustés avec les hypothèses suivantes : classification Agent dans l'activité Software sur l'ensemble de l'année 2023 (vs uniquement le S2 2023 en IFRS), exclusion du périmètre Solidscape, exclusion du périmètre Cristal.