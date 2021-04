Prodways Printers, société de Prodways Group, spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication digitale, annonce son partenariat avec Oqton, éditeur du logiciel de pilotage pour l'impression 3D alimenté par IA, Oqton. Dans une volonté constante d'amélioration des performances, Prodways propose désormais le logiciel Oqton sur ses machines.



L'automatisation au service de la fabrication additive

De la conception du fichier à l'inspection finale post-impression, Oqton permet de gérer l'ensemble de la chaîne de la fabrication additive, de manière fluide et opérationnelle.

Cette solution très simple d'utilisation est compatible avec tous types de machines et de logiciels (CAO, ERP, ...). Les données sont centralisées sur le Cloud et sont donc accessibles en un seul et même endroit, depuis un smartphone, un PC ou une tablette. Les clients de Prodways peuvent ainsi accéder et piloter leurs machines de n'importe où, n'importe quand, et le service client peut intervenir à tout moment pour résoudre le moindre dysfonctionnement en se connectant directement à la plateforme.



L'intelligence artificielle, moteur des performances

Le logiciel Oqton est piloté par de l'IA, ce qui le rend unique sur le marché. Les algorithmes d'IA permettent au système d'apprendre continuellement lors de l'utilisation, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité de l'ensemble de la chaîne de fabrication. Il devient alors possible de prévoir les comportements des machines, d'anticiper et de détecter les anomalies, et d'améliorer les futurs usages. L'IA permet également une reconnaissance automatique des fichiers d'impressions 3D, sans intervention humaine. Une fonctionnalité très utile notamment dans les domaines principaux d'application de l'impression 3D, comme le secteur dentaire où Prodways rencontre un franc succès : le logiciel va reconnaître automatiquement les typologies de pièces afin de complétement automatiser la préparation des fabrications, permettant aux clients de se concentrer sur les étapes à valeur ajoutée.



Des bénéfices concrets

Cette automatisation du flux de travail offre de nombreux bénéfices aux clients de Prodways : une réduction significative des erreurs humaines, des machines plus productives et un gain de temps considérable. L'étape du nesting, qui consiste à regrouper intelligemment les modèles 3D afin de rationaliser la fabrication et l'arrangement spatial, est ainsi divisée par 6, passant en moyenne de 1 heure à 10 minutes seulement. Les machines offrent également meilleure disponibilité opérationnelle grâce aux capacités IA et maintenance prédictive d'Oqton



Un partenariat mutuellement bénéfique

« Avec Oqton, nos clients disposeront désormais d'une plateforme de type one-stop shop, complète et intuitive, offrant une vision globale de l'ensemble de la chaîne de production et des machines » explique Alban d'Halluin, Directeur Général chez Prodways. « Notre objectif est que nos clients puissent piloter facilement leur production 3D, tout en disposant d'une grande flexibilité. Un besoin d'autant plus fort en ces temps de crise sanitaire, où l'essor du télétravail impose de pouvoir accéder à ses données et assets n'importe où. Hébergée sur le Cloud, Oqton est donc la solution parfaite, permettant d'interagir avec les machines Prodways quels que soient le lieu et le moment. »

« Nous sommes ravis de nous associer avec Prodways et de leur proposer une nouvelle approche de la gestion des processus de fabrication 3D » affirme Ben Schrauwen, Directeur Général chez Oqton. « Avec notre solution, les clients de Prodways pourront immédiatement constater une efficacité et une qualité de la production accrues. Cette intégration profonde et étendue de notre logiciel à l'offre Prodways est unique et démontre un intérêt réciproque » conclut-il.







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

