PRODWAYS : Prodways Group précise sa nouvelle orientation stratégique

Conformément à sa communication du 19 mars dernier ( lien vers le communiqué ), le Conseil d'administration, convoqué par sa nouvelle Présidente, annonce les nouvelles priorités concernant la stratégie du groupe. Le Conseil d'Administration étudie la possibilité de procéder à des cessions d'actifs dans la division Systems, ne présentant que peu de synergies au sein du groupe. Cette division comprend les activités de Software 3D, d'Imprimantes et de Matières 3D.

La société avait commencé une réflexion fin 2024 sur ses nouvelles orientations stratégiques dans un contexte d'amélioration des performances, notamment au 2 ème semestre 2024. Dans un contexte de marché difficile pour l'impression 3D, Prodways Group a su maintenir une structure financière saine et mener des actions pour améliorer la profitabilité des activités. La société demeure l'un des acteurs les plus robustes du secteur de l'impression 3D. L'annonce de ces réflexions a déjà contribué à un redressement du cours de l'action Prodways Group.

Le Conseil d'administration de Prodways souhaite préciser ces options tandis que la dynamique du groupe s'améliore. Cette situation est particulièrement notable dans la division Systems, qui réalise un bon niveau de rentabilité. De plus, les activités génèrent peu de synergies au sein du groupe. Pour ces raisons, le Conseil d'administration anticipe que les filiales de la division Systems et ses salariés auraient un meilleur avenir hors du groupe, permettant de développer pleinement leurs opportunités de croissance.

Concernant la division Products, les actions lancées devraient permettre d'en améliorer la profitabilité et de développer les revenus. Elle dispose de perspectives de développement intéressantes et concentre actuellement les efforts du management pour exploiter tout son potentiel.

Prodways Group envisage donc de céder individuellement une ou plusieurs des activités de la division Systems. La majorité des produits de cession pourrait ensuite être reversée aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels afin de matérialiser la valeur de ces activités. La société conservera une partie des fonds pour assurer le service de la dette et la continuité de son fonctionnement.

Les opérations de cession envisagées seraient soumises à l'accord préalable de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires si elles devaient constituer des actifs significatifs.

La famille Gorgé, premier actionnaire du groupe, est favorable à ce projet mais les deux représentants de Gorgé SA au Conseil d'administration n'ont pas participé au vote. Gorgé SA a déposé une demande auprès de l'AMF visant à faire constater qu'elle ne détient pas le contrôle de la société Prodways Group et qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de déposer une offre publique en cas de mise œuvre de cette stratégie par la Société [1] .

[1] A fin juin 2025, Gorgé SA détient 25% du capital de Prodways Group et 24% des droits de vote

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

