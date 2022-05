PRODWAYS : Prodways Group : accélération d'un projet industriel majeur avec des nouvelles commandes d'imprimantes et de matières 3D

Prodways Group annonce l'accélération du projet industriel majeur remporté fin 2021 auprès d'un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires. Le client poursuit son développement avec une commande de 6 imprimantes 3D supplémentaires et des commandes importantes de matière associée.



Prodways Group avait remporté en fin d'année 2021 un succès commercial majeur auprès d'un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires basé aux Etats-Unis. Après plusieurs mois d'évaluation et de comparaison avec les solutions concurrentes, le client avait choisi la technologie MovingLight® pour la production de masse de gouttières d'alignement transparentes en impression 3D.

Ce projet avait déjà généré une commande de 8 machines en 2021, qui ont été livrées sur les différents sites de production et donnent une entière satisfaction au client . Aujourd'hui, Prodways Group annonce une commande supplémentaire de 6 imprimantes MovingLight® LD20 dans le cadre de ce projet . A la livraison de ces machines, prévue aux mois de juin et juillet 2022, le parc installé chez cet acteur mondial du dentaire atteindra ainsi 14 imprimantes 3D , avec une capacité de plus de 1,5 million de pièces par an en rythme de croisière.

Cette commande supplémentaire d'imprimantes est accompagnée d'importantes commandes de résine liquide PLASTCure Absolute Aligner, une matière 3D à très haute performance développée par les équipes Prodways. 8 tonnes ont été livrées depuis le début de l'année à ce client, qui a d'ores et déjà commandé 10 tonnes supplémentaires pour le reste de l'année 2022. Avec les 14 machines commandées à ce stade, ce seul client pourrait ainsi consommer près de 20 tonnes de résine 3D par an en rythme de production. La poursuite de ce projet, qui est en développement constant depuis deux ans, pourrait conduire à un parc installé de 20 machines au total pour 2023, qui consommeraient jusqu'à 30 tonnes de matières par an.

La bonne exécution et le renforcement de ce partenariat démontre les forces de Prodways dans cette application de l'impression 3D au secteur dentaire : une technologie différenciante et fiable conçue pour la production de masse de pièces de précision, combinée à une expertise en matières 3D certifiées pour un usage médical .

La production de modèles dentaires est aujourd'hui la plus importante application de l'impression 3D au monde et recèle encore un fort potentiel de croissance : les différents leaders sur le marché des gouttières d'alignement transparentes anticipent une croissance moyenne de l'ordre de 20% par an d'ici à 2028, avec plusieurs centaines de millions de patients potentiels dans le monde.

Grâce à la stratégie déployée depuis plusieurs années par le groupe, visant à la fois croissance et rentabilité, Prodways Group est aujourd'hui l'un des rares sociétés d'impression 3D rentable . Cette discipline financière est un atout majeur dans un contexte de tensions sur les valeurs technologiques américaines et d'inquiétudes sur la capacité de certains des concurrents de Prodways à continuer à financer leurs importantes pertes opérationnelles. La solidité financière constitue un avantage compétitif important, permettant aux clients du secteur de s'engager à long-terme dans des partenariats stratégiques avec Prodways Group.

Prodways Group est aujourd'hui un acteur de référence du secteur dentaire, avec une base de client mondiale constituée de grands acteurs internationaux et de leaders nationaux. Le groupe est en capacité d'accompagner ses clients à long-terme, de soutenir une croissance pérenne et de porter l'ambition de devenir l'un de grands leaders de l'impression 3D à usage médical.







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com









Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com



Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél :+33 (0)1 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr





CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nJmfZ5xml2vJlW9pY5uZm2iYmWiXx2idmWPLm2SbZ52Zm5tgnWhlmpjKZnBlnGlp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74743-cp_prodways_commande-supp-machines_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com