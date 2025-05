Prodways: nouvelle présidente du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Prodways Group fait part de la nomination de Michèle Lesieur en tant que présidente du conseil d'administration, succédant à Raphaël Gorgé, qui a occupé le poste de président depuis la création de la société en 2015.



Michèle Lesieur est administratrice indépendante depuis 2019. Cette évolution s'inscrit dans la continuité des opérations de réorganisation de la structure actionnariale de Prodways Group depuis 2021 et la perte de contrôle de la famille Gorgé de la société.



Raphaël Gorgé reste membre du conseil d'administration en tant qu'administrateur et la famille Gorgé demeure impliquée dans la gouvernance de Prodways avec deux administrateurs représentant le groupe Gorgé, sur cinq administrateurs au total.





Valeurs associées PRODWAYS 0,7720 EUR Euronext Paris +3,21%