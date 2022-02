PRODWAYS : Michaël Ohana est nommé Directeur Général de Prodways Group à compter du 1er mars 2022

Michaël Ohana rejoint Prodways Group en tant que Directeur Général, remplaçant ainsi Raphaël Gorgé qui occupait le poste depuis le départ du précédent directeur général. Il apportera à Prodways Group ses 28 ans d'expérience dans le domaine de la transformation digitale et le déploiement de technologies innovantes, en particulier dans le secteur dentaire.



Michaël Ohana, 52 ans , a commencé sa carrière chez SCHLUMBERGER où il a passé 14 ans occupant différents postes de direction à l'international et en France. Il a ensuite rejoint IBM, d'abord comme Directeur de la division Énergie puis comme Membre du comité de direction d'IBM France. Passionné par la transformation numérique, il rejoint ensuite le groupe ENGIE en tant que Directeur général délégué d'INEO Digital, pionnier de la mise en œuvre de solutions technologiques pour les villes et les industriels. Depuis 2015, Michaël est Directeur général la société LYRA ETK qu'il a transformée jusqu'à devenir, en six ans, un acteur majeur de la transformation numérique des cabinets dentaires et des laboratoires de prothèses en Europe, notamment par le déploiement de technologies innovantes (scanners intra-oraux, chaînes d'implantologie numériques, logiciels de CFAO et solutions d'impression 3D).





Michaël Ohana prendra ses fonctions le 1er mars 2022 au sein de Prodways Group. Il apportera à la société sa riche expérience de la transformation digitale, à la fois au sein d'activités industrielles diversifiées et également dans le domaine dentaire, le plus important secteur d'application de l'impression 3D aujourd'hui et un des moteurs de croissance de Prodways Group. Sa contribution permettra au groupe de poursuivre son développement en tant qu'acteur de référence de l'innovation industrielle française.



Michaël Ohana est ingénieur diplômé de l'ISAE-Supmeca Paris (Inter groupe Centrale Paris) et de divers masters, dont le Mastère Spécialisé Management stratégique de l'information et des technologies de Mines Paris Tech et HEC Paris.



À propos de Prodways

Group Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.



Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.





Plus d'informations sur www.prodways-group.com





Contacts CONTACTS INVESTISSEURS

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr





CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 /

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m3CblJiYZJuamW9tY8aZmGKWaWtmlmKdZmObl2NpZMmbmHBilm6SmMrLZnBkmGps

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73356-cp_prodways_nouveau-ceo_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com