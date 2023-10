Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodways: le titre plonge après un avertissement déguisé information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - Le titre Prodways chute lourdement ce mardi à la Bourse de Paris, des analystes évoquant un avertissement déguisé suite à la publication d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre marqué par un ralentissement de l'activité dans un contexte jugé 'difficile'.



Vers 11h15, l'action du spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle décroche de plus de 15%, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



Le titre accuse désormais un repli de plus de 63% depuis le début de l'année.



Le groupe, qui fournit notamment le domaine médical, a estimé hier que le ralentissement de son activité au troisième trimestre rendait 'incertaine' l'atteinte de ses objectifs pour 2023.



Pour rappel, la société visait jusqu'ici autour de 5% de croissance du chiffre d'affaires et environ 8% de marge opérationnelle (Ebitda) courante.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent 'quasiment un nouvel avertissement sur les résultats 2023', rappelant que le groupe avait déjà sensiblement réduit ses objectifs annuels à la mi-juin.



Sur le 3ème trimestre, le chiffre d'affaires de Prodways ressort à moins de 16 millions d'euros, en baisse de 8%, pénalisé par la faiblesse des livraisons d'imprimantes, à laquelle s'est ajoutée une conjoncture économique défavorable ayant notamment impacté l'impression à la demande.





