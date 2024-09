Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prodways: le titre en léger repli après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 12:34









(CercleFinance.com) - Prodways, un spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle, s'inscrit en léger repli jeudi à la Bourse de Paris suite à la parution de résultats semestriels ressortis en forte baisse.



Le groupe indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros, en baisse de 38%, même si ses revenus accusent un recul limité de 4% sur une base comparable au périmètre actuel.



L'Ebitda courant s'établit à 2,5 millions d'euros, soit 8% de marge, un chiffre en amélioration de quatre points de pourcentage par rapport au second semestre 2023, mais encore inférieur aux ambitions de la société.



La société, qui dit poursuivre le déploiement des mesures visant à améliorer la dynamique commerciale et la profitabilité, continue de viser une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1% à 5% sur une base comparable cette année, ainsi qu'une amélioration de son taux d'Ebitda courant.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent 'du mieux sur les marges, en attendant la croissance', ce qui les conduit à maintenir leur recommandation 'conserver' avec un objectif de 0,7 euro.



'Si les résultats sont encore logiquement dégradés compte tenu du manque de volume, les marges s'améliorent tout de même par rapport au point bas du second semestre 2023 grâce aux cessions et aux mesures de réduction de coûts', soulignent-ils.



'Les perspectives sont confirmées, l'enjeu sera maintenant de retrouver la croissance', ajoute la société de Bourse.



Suite à cette publication, le titre se repliait de l'ordre de 0,2% jeudi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées PRODWAYS 0,56 EUR Euronext Paris -1,91%