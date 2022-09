PRODWAYS : Henkel et Prodways collaborent pour proposer des résines Loctite sur les imprimantes ProMaker LD pour la fabrication de pièces industrielles

Prodways rejoint l'écosystème de l'impression 3D Loctite

Düsseldorf, Allemagne et Montigny-le-Bretonneux, France - Aujourd'hui, Henkel annonce une collaboration avec un nouveau partenaire de l'écosystème, Prodways. Basé en France, Prodways est un fabricant de technologies d'impression 3D DLP, connu pour sa technologie brevetée DLP MOVINGLight ® (MovingLight). Grâce à cette nouvelle collaboration, les utilisateurs peuvent accéder aux résines d'impression 3D haute performance de Loctite sur la plateforme industrielle de Prodways pour permettre la production de pièces de grande précision.

Les machines ProMaker LD de Prodways, supportées par la technologie MovingLight, offrent une large plateforme de production (300x445mm) pour une vitesse de fabrication élevée ainsi qu'une très haute résolution, jusqu'à 40 microns par pixel partout sur la plateforme. En ajoutant les résines haute performance Loctite aux imprimantes 3D ProMaker LD, les applications industrielles peuvent être réalisées avec une précision et une productivité exceptionnelles.

" Je suis très fier de cette nouvelle collaboration qui renforce l'offre de Prodways et contribue à accélérer les innovations de nos clients dans les secteurs de la fabrication industrielle, de l'automobile ou des biens de consommation ", explique Alban D'Halluin, Directeur de Prodways Printers.

" Ce partenariat offre une réelle opportunité pour nos clients de passer du prototypage à la production de masse en fabrication additive. La plateforme de fabrication et la précision des machines Prodways couplées aux résines industrielles Loctite permettent de produire des pièces véritablement fonctionnelles pour une gamme d'applications beaucoup plus large ", ajoute Sam Bail, directeur du partenariat pour l'impression 3D chez Henkel.

Vous pourrez trouver les solutions des deux sociétés exposées au salon FormNext 2022, du 15 au 18 novembre à Francfort, en Allemagne. Prodways exposera l'imprimante 3D ProMaker LD20 et des pièces imprimées sur son stand, 12.1-G61. Henkel LOCTITE 3D Printing présentera également ses solutions de matériaux industriels à FormNext sur le stand 11.1-E26.

Pour en savoir plus sur l'innovation de Henkel en matière d'impression 3D, visitez LoctiteAM.com. Pour savoir comment votre organisation peut collaborer avec Henkel, envoyez un courriel à Loctite3DP@henkel.com .

LOCTITE ® est une marque déposée de Henkel et/ou de ses filiales aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs.







À propos de Henkel

Henkel opère au niveau mondial avec un portefeuille équilibré et diversifié. L'entreprise occupe des positions de leader avec ses trois unités commerciales dans les secteurs de l'industrie et de la consommation grâce à des marques, des innovations et des technologies fortes. Henkel Adhesive Technologies est le leader mondial du marché des adhésifs - dans tous les segments industriels du monde. Dans ses activités Détergents & Produits d'Entretien et Soins de Beauté, Henkel détient des positions de leader sur de nombreux marchés et catégories à travers le monde. Fondée en 1876, Henkel peut se targuer de plus de 140 ans de succès. En 2021, Henkel a déclaré des ventes de plus de 20 milliards d'euros. L'entreprise emploie environ 53 000 personnes dans le monde - une équipe passionnée et très diversifiée, unie par une culture d'entreprise forte, un objectif commun et des valeurs partagées. En tant que leader reconnu dans le domaine du développement durable, Henkel occupe les premières places dans de nombreux indices et classements internationaux. Les actions privilégiées de Henkel sont cotées dans l'indice boursier allemand DAX. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.henkel.com .





À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical. www.prodways-group.com

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.







