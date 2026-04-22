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Prodways Group maintient ses objectifs annuels malgré une baisse des revenus trimestriels
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 09:16

Sur les trois premiers mois de l'année, Prodways Group a généré un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros, en baisse de 9% à périmètre comparable. Le principal changement par rapport au premier trimestre 2025 concerne le projet de cession de l'activité Software, désormais classée en activité non poursuivie.

Le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle précise avoir réalisé des avancées significatives dans sa stratégie de cession des activités de la division Systems avec un accord de vente portant sur l'activité Software. La réalisation de cette cession pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

En outre, la société précise que le repli de la performance opérationnelle observée au premier trimestre 2026 ne remet pas en cause les objectifs de l'ensemble de l'exercice. Prodways Group vise toujours un chiffre d'affaires stable ou en légère progression sur l'exercice, et une amélioration du taux de marge d'Ebitda courant.

Cette publication était accueillie prudemment mercredi matin à la Bourse de Paris, où le titre cédait autour de 2,2% dans les tous premiers échanges.

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1 commentaire

  • 09:43

    curieux la baisse du 21avril ? iniitiés???

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