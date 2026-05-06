Prodways finalise la cession de son activité Software
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:43
Le 6 mars dernier, la société signé un accord pour cette opération et se séparer du spécialiste de la distribution et de l'intégration de solutions logicielles de conception 3D. L'opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe.
Le prix de cession s'élève à 35 millions d'euros et permet de matérialiser la valeur de cette activité pour les actionnaires du groupe.
Dans le prolongement de cette opération, le conseil d'administration avait annoncé son intention de proposer une redistribution d'une part significative du produit de cession, à hauteur de 20 millions d'euros, sous la forme d'une offre publique de rachat d'actions.
Prodways Group communiquera ultérieurement sur le calendrier et les modalités de cette offre publication de rachat d'actions. Elle sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Valeurs associées
|0,8200 EUR
|Euronext Paris
|+2,50%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont commencé la séance de mardi sur une tendance franchement haussière, portées par les espoirs de détente au Moyen-Orient où le président américain Donald Trump a suspendu l'opération d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz. A l'unisson, ... Lire la suite
-
La valeur boursière du géant sud-coréen Samsung Electronics a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars pour la première fois mercredi, grâce à la demande mondiale frénétique pour les puces IA. L'indice Kospi de la place de Séoul a dans le même temps gagné ... Lire la suite
-
L'équipementier automobile allemand Continental a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation (Ebit) supérieur aux attentes pour le premier trimestre, citant des réductions de coûts, la baisse des prix des matières premières et une stratégie axée sur les pneus ... Lire la suite
-
(Actualisé avec précisions sur Lufthansa, Leornardo, Continental, résultats d'Orsted, Ahold Delhaize, Next,) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer