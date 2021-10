PRODWAYS : Evolution majeure de l'actionnariat de Prodways Group

26 octobre 2021 à 18h00

Groupe Gorgé a annoncé aujourd'hui son projet de distribuer en nature l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires, soit 56,3% du capital de la société. Cette proposition serait soumise au vote des actionnaires de Groupe Gorgé en décembre 2021.

Cette opération améliorerait fortement le profil boursier de Prodways Group, dont le capital flottant augmenterait significativement de 34% à environ 60%[1]. La famille Gorgé resterait le 1er actionnaire de la société. Prodways Group bénéficierait ainsi d'une liquidité accrue et d'une capacité renforcée à lever des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement en France et à l'international.

Cette opération complète ainsi les forces sur lesquelles Prodways Group peut s'appuyer pour réaliser ses objectifs de croissance ambitieux :

Un environnement porteur tiré par l'essor de l'Industrie 4.0,

La bonne tenue des marchés actuels du groupe, tels que le dentaire,

La reprise de la dynamique de croissance externe, matérialisée par l'acquisition de Créabis,

L'amélioration significative de la profitabilité, visible au 1er semestre 2021.

Le recrutement d'un nouveau Directeur Général de Prodways Group est en cours et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Raphaël Gorgé, actuel Directeur Général, conserve ses fonctions jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant. Par ailleurs, il garderait ses fonctions de Président du Conseil d'administration et resterait impliqué dans la stratégie à long-terme de Prodways Group, société qu'il a créée et développée depuis 2013.

Conférence téléphonique

Mercredi 27 octobre 2021, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général et Loic Le Berre, Directeur Général Adjoint en charge des finances de Groupe Gorgé, répondront aux questions des analystes lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 10h00 (heure de Paris).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

• France : +33 (0) 1 70 71 01 59 / Code d'accès : 29424665#.

• Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759 / Code d'accès : 29424665#.

• Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29 / Code d'accès : 29424665#.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

Annexes

Répartition du capital de Prodways Group

168 M€ de capitalisation boursière au 26/10/2021

GROUPE GORGE : 56 %

FLOTTANT : 34%

FIMALAC: 7%

BPI : 2 %

SAFRAN : 2%

Répartition du capital de Groupe Gorgé

266 M€ de capitalisation boursière au 26/10/2021

FAMILLE GORGE : 44%

FLOTTANT: 55%

AUTO DETENTION : 1%

[1] Sous réserve de l'évolution du cours de bourse et des modalités de l'opération, qui seront précisées ultérieurement, le montant définitif dépendant de l'évolution du cours de Prodways Group, des réserves distribuables de Groupe Gorgé et du nombre d'actions effectivement distribuées.

