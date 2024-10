PRODWAYS : Evolution de la composition du Conseil d'Administration

29 octobre 2024

Prodways Group annonce un changement dans la composition du Conseil d'Administration. Safran Corporate Ventures, représenté par Jean-Yves Petit, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société.

Le Conseil d'Administration de Prodways Group s'est réuni le 25 octobre 2024 afin de constater cette démission et a coopté Monsieur Jean-Yves Petit en tant qu'administrateur indépendant. La cooptation de Monsieur Jean-Yves Petit devra être soumise à la ratification de la prochaine Assemblée générale de la société.

Cette cooptation permet de maintenir trois administrateurs indépendants au Conseil d'Administration de la société.

La présentation de l'expertise et du parcours de Monsieur Jean-Yves Petit est disponible dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 de Prodways Group.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

