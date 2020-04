PRODWAYS : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 15,5 millions d'euros

Paris, le 28 avril 2020, à 18h00,

(en millions d'euros) T1 2020[1] T1 2019 Variation Systems 9,8 10,5 -6,3 % Products 5,6 7,0 -19,6 % Structure & éliminations 0,0 (0,1) n.s Chiffre d'affaires consolidé 15,5 17,4 -11,0 %

Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Prodways Group atteint 15,5 millions d'euros, en baisse de 11,0 % par rapport au premier trimestre 2019. Dans le contexte de pandémie liée au COVID-19, certaines des activités du Groupe aux cycles courts, en particulier dans le médical (dentaire, podologie et audiologie), ont été affectées par les mesures de confinement mises en place dans les pays où le Groupe opère, ayant un impact direct sur le chiffre d'affaires du trimestre.

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'euros au premier trimestre 2020, soit une baisse de 6,3 %. Les activités Machines et Logiciels affichent un net ralentissement, que compense partiellement l'excellente performance de l'activité Matières, en croissance de 25 %. Celle-ci reflète la dynamique de récurrence vertueuse liée à l'accroissement du parc de machines installées dédiées à des applications de production. Ainsi, au cours du trimestre, le Groupe a remporté d'importants succès industriels dans l'activité de vente de résines liquides auprès de deux spécialistes européens du dentaire qui devraient consommer à eux deux plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées.

Le pôle Products - comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales - enregistre un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 19,6 % par rapport à un premier trimestre 2019 très soutenu. Dans les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), l'arrêt brutal de l'activité de nos clients dès la mi-mars, avec la fermeture totale des cabinets de la plupart des praticiens, a entrainé un arrêt de ces activités. Dans la production de pièces, l'activité, bien que ralentie par la crise sanitaire, est maintenue et des mesures ont été rapidement mises en œuvre pour adapter l'outil de production et assurer la sécurité des collaborateurs.

Plan d'adaptation rapide au nouveau contexte

Dès le début de la crise, Prodways Group s'est organisé pour réduire ses coûts et ajuster son outil industriel.

Les activités ont rapidement été adaptées au sein des sites de manière à préserver la santé des collaborateurs et un plan de continuité a été mis en place. Le Groupe a notamment mis en œuvre, là où nécessaire, des mesures d'activité partielle pour près de 50% de ses effectifs en France et à l'international.

Des équipes mobilisées

En Europe et en Amérique du Nord, les équipes de Prodways Group se sont rapidement mobilisées pour participer à l'effort dans la lutte contre le COVID-19 grâce à l'impression 3D.

Pour pallier les besoins les plus urgents du corps médical, Prodways a mis à disposition son parc d'imprimantes 3D professionnelles, en associant son réseau de clients, pour fabriquer des supports de visières de protection pour le visage. Une dizaine de clients a fabriqué plusieurs milliers de visières destinées au personnel médical. Le Groupe a également mis à disposition de ses clients les fichiers 3D nécessaires afin d'optimiser la production et le mode opératoire d'assemblage.

Perspectives 2020

Dès le début de la crise, toutes les mesures ont été prises pour s'adapter au mieux aux consignes gouvernementales et reprendre certaines activités dès lors que les moyens nécessaires et les conditions de sécurité pour nos collaborateurs sont réunis. Le Groupe dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie disponible de 20 millions d'euros au 31 mars 2020, renforcée par le tirage de 7,5 millions d'euros sur une ligne de crédit confirmée.

L'activité reste très perturbée au mois d'avril et le Groupe anticipe un impact important sur son compte de résultat du deuxième trimestre malgré des premiers signes de redémarrage observés sur les derniers jours d'avril.

A moyen terme, le Groupe reste extrêmement confiant dans ses perspectives et son potentiel, la plupart de ses marchés finaux, notamment le médical, ne devant pas être structurellement affectés par la crise actuelle.

Calendrier financier

8 juin 2020 Assemblée Générale Mixte à huis clos 28 juillet 2020 (après bourse) Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 16 septembre 2020 (après bourse) Résultats semestriels 2020 28 octobre 2020 (après bourse) Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !

@Prodways

CONTACTS

CONTACTS INVESTISSEURS

Elodie Robbe-Mouillot

Relations analystes/investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 /investors@groupe-gorge.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr

AVERTISSEMENTS

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Données non auditées