PRODWAYS : Changement de la direction générale de Prodways Group

Communiqué de Presse

30 avril 2025

Prodways Group annonce aujourd'hui un changement dans la direction générale de la société. Le Conseil d'Administration, réuni le 29 avril 2025, a pris acte de la démission de Laurent Cardin, qui quitte ses fonctions pour des raisons personnelles. Les membres du Conseil le remercient chaleureusement pour son implication dans la société depuis cinq ans et soulignent son travail réalisé depuis son arrivée pour amener le groupe vers la profitabilité et maintenir une saine discipline financière.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer M. Guillaume Deraisme au poste de Directeur général à compter du 1 er mai 2025. Depuis 2023, M. Deraisme suit les activités de Prodways Group en tant que Directeur général adjoint de Gorgé SA. Sa profonde connaissance des métiers du groupe et des équipes lui permettra d'être immédiatement opérationnel dans l'exercice de ses fonctions. Guillaume Deraisme possède plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs industriels. Il a débuté sa carrière chez Dassault Aviation, où il a occupé différents postes dans la conception, le service après-vente et la gestion de grands projets. Par la suite, il a exercé des fonctions de conseil auprès d'industries variées au sein du cabinet McKinsey, se spécialisant dans des sujets de transformation et d'excellence opérationnelle.

Le Conseil d'Administration lui confie comme mission de développer chacune des filiales de Prodways Group afin de leur assurer un avenir pérenne dans des conditions optimales. Chacune des activités dispose de bonnes perspectives de rentabilité et doit pouvoir s'inscrire dans une trajectoire de croissance de façon durable.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

