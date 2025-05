Prodways: changement de la direction générale

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par la suite, il a exercé des fonctions de conseil auprès d'industries variées au sein du cabinet McKinsey, se spécialisant dans des sujets de transformation et d'excellence opérationnelle.

Guillaume Deraisme possède plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs industriels. Il a débuté sa carrière chez Dassault Aviation, où il a occupé différents postes dans la conception, le service après-vente et la gestion de grands projets.

