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Prodways avance sur une cession et propose une redistribution
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 09:11

Conformément à l'annonce du 6 mars dernier, relative à la signature d'un accord en vue de la cession de son activité Software (portée par la filiale AvenAo Solution 3D), Prodways Group convoque une assemblée générale des actionnaires afin de soumettre cette cession à leur approbation. Cette réunion aura lieu le 24 avril prochain.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un avis favorable de l'assemblée générale, le conseil d'administration a décidé de proposer la redistribution aux actionnaires d'une part significative du produit de cette vente, pour un montant de 20 millions d'euros. Cette redistribution interviendrait tout en préservant une structure financière adaptée, permettant au groupe d'assurer le service de sa dette bancaire, de disposer des ressources nécessaires à la poursuite de ses opérations et de faire face à d'éventuels aléas.

La redistribution prendrai la forme d'une offre publique de rachat d'actions, dont le principe et les modalités seront précisés ultérieurement et soumis à l'approbation des actionnaires.

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