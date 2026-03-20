Prodways avance sur une cession et propose une redistribution
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 09:11
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un avis favorable de l'assemblée générale, le conseil d'administration a décidé de proposer la redistribution aux actionnaires d'une part significative du produit de cette vente, pour un montant de 20 millions d'euros. Cette redistribution interviendrait tout en préservant une structure financière adaptée, permettant au groupe d'assurer le service de sa dette bancaire, de disposer des ressources nécessaires à la poursuite de ses opérations et de faire face à d'éventuels aléas.
La redistribution prendrai la forme d'une offre publique de rachat d'actions, dont le principe et les modalités seront précisés ultérieurement et soumis à l'approbation des actionnaires.
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