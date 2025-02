PRODWAYS : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 mars 2025 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Le 17 février 2025

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Prodways Group qui se tiendra le :

Lundi 10 mars 2025 à 16h00

Au LCL

19 boulevard des Italiens

75002 PARIS

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 31 janvier 2025.

Les documents prévus par l'article R.22-10-23 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'assemblée ;

Certains de ces documents sont également accessibles sur notre site Internet.

L'avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale mixte est accessible sous format électronique sur le site de Prodways Group : www.prodways-group.com

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur : https://www.prodways-group.com

