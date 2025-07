PRODWAYS : Activité 2ème trimestre 2025 : 13,4 M EUR de revenus

17 juillet 2025 à 18h

Prodways Group a réalisé 13,4 M€ de chiffre d'affaires au 2 ème trimestre 2025. Le niveau d'activité est en baisse de 1,7 M€, soit -11%, par rapport au 2 ème trimestre 2024. Le deuxième trimestre 2025 est marqué par un ralentissement de l'activité dans les deux divisions du groupe. Cette baisse s'explique par le contexte économique incertain de cette première partie d'année 2025 qui a généré de l'attentisme chez les clients industriels du groupe.

Dans ce contexte de marché difficile, Prodways Group maintient une bonne maîtrise de ses coûts et poursuit ses objectifs d'amélioration de la profitabilité. Malgré la baisse des revenus, le groupe réalise un niveau de marge supérieur en début d'année 2025 comparé à l'exercice 2024. Les résultats semestriels complets seront publiés le 10 septembre 2025.

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre et 1 er semestre 2025 par division

(en millions d'euros) T2

2025 T2

2024 Var.

(%) S1

2025 S1

2024 Var.

(%) Var. organique

(%) 1 Systems 6,5 7,1 -9% 13,6 14,8 -8% -4% Products 6,9 7,9 -13% 14,3 16,3 -12% -11% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 n.a 0,0 0,0 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 13,4 15,0 -11% 27,9 31,1 -10% -8%

1 La différence entre la variation à périmètre courant et la variation organique correspond au changement de périmètre intervenu au 1 er trimestre 2024 (cessions de Solidscape et de Cristal)

Division Systems

La division Systems a réalisé 6,5 M€ de revenus, en baisse de 0,6 M€ par rapport au 1 er trimestre 2024.

Les ventes d'imprimantes sont essentiellement constituées de modèles MovingLight céramique en ce début 2025. Cette tendance devrait se poursuivre sur le reste de l'année, l'activité commerciale pour cette application devenant plus importante que dans le secteur dentaire.

Les ventes de Matières 3D diminuent ce trimestre, notamment du fait du manque de visibilité de nos clients du secteur dentaire qui ont retardé le réapprovisionnement de leurs stocks.

L'activité Software est en progression au 2 ème trimestre. Cette performance est le résultat du gain de nouveaux clients qui permet de compenser les effets de la transition vers le mode SaaS, dont les ventes progressent fortement pour atteindre une croissance consolidée de 65% sur le premier semestre.

Division Products

La division Products a réalisé 6,9 M€ de revenus, en retrait de -1,0 M€ par rapport au 2 ème trimestre 2024.

Cette baisse provient en premier lieu de l'activité Digital Manufacturing en raison du volume d'activité inférieur en Allemagne (-0,6 M€) dans un contexte économique difficile, notamment dans le secteur automobile. En France, le niveau de revenus reste relativement stable.

Les revenus de l'audiologie sont en baisse ce trimestre par rapport à l'an passé. L'arrivée d'un nouveau directeur général pour l'activité audiologie au mois d'avril 2025 devrait produire des premiers effets à partir du 2 nd semestre 2025. Certains signaux avancés sont bien orientés, comme le nombre de prises d'empreintes réalisées chez les clients industriels, en hausse au mois de juin, et l'intensification de l'activité de réponse aux appels d'offre émis par plusieurs acteurs majeurs de l'audition.

Précisions sur la nouvelle orientation stratégique

A la fin du 2 ème trimestre, Prodways Group a précisé sa nouvelle orientation stratégique ( lire le communiqué dédié ). Le Conseil d'Administration étudie la possibilité de procéder à des cessions d'actifs dans la division Systems, qui réalise désormais un bon niveau de rentabilité et dont les activités ne présentent que peu de synergies au sein du groupe. Cette division comprend les activités de Software 3D, d'Imprimantes et de Matières 3D. La majorité des produits de cession pourrait ensuite être reversée aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels afin de matérialiser la valeur de ces activités. La société conservera une partie des fonds pour assurer le service de la dette et la continuité de son fonctionnement.

A la fin du mois de juillet 2025, l'AMF, dûment informée du projet de cession du principal des actifs, a pris acte de l'analyse juridique démontrant que le groupe familial Gorgé ne détient pas le contrôle de Prodways et en conséquence la non-applicabilité de l'article 236-6 du RG de l'AMF.

Objectifs 2025

La baisse des revenus constatée en début d'année 2025 et le contexte économique amènent Prodways à ajuster ses objectifs 2025 fixés en début d'exercice : la société vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 à 58 M€ (contre 59 M€ l'an passé sur une base comparable). Grâce à la bonne maîtrise de ses coûts, Prodways Group vise toujours une amélioration du taux d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

@Prodways

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr