Produits structurés: Hilbert IS anticipe une poursuite de la croissance en 2025

(AOF) - Les produits structurés ont vu leurs volumes progresser de 17% en 2024 à 45 milliards d'euros en France, confirmant la hausse de 2023. C’est le bilan dressé par Hilbert Investment Solutions lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 4 février 2025. Cette société créée en 2012 compte 750 millions d’euros d’encours sous administration, avec plus de 500 produits commercialisés et plus de 50 partenaires institutionnels en France: le volume de transactions traitées par ses soins a doublé à 3,4 milliards d’euros en 2024.

En 2024, les taux n'ont pas baissé autant que prévu, souligne Hilbert IS, les taux longs restant relativement inchangés sur un an. Les conditions sont restées favorables aux produits structurés, notamment à capital garanti à long terme. Les pics de volatilité observés en 2023 ont perduré en 2024, ce qui constitue un terreau propice pour ce type de produits.

En tête des succès de 2024 figurent les paniers thématiques (énergies, ressources de base, luxe) et les sous-jacents mono-actions avec dividende forfaitaire. Une baisse des sous-jacents bancaires et ESG et des mono-indices benchmarks a parallèlement été constatée. Les supports taux sont restés stables tandis que les cryptomonnaies, matières premières et ETF étaient toujours marginaux.

Les produits structurés à 100% de capital protégé ont dépassé les 40% du marché en 2024 comme en 2023, alors qu'ils étaient tombés sous les 20% de 2018 à 2021.

En 2025, nouvelle croissance attendue des produits structurés

Hilbert prévoit pour 2025 une nouvelle croissance des volumes de produits structurés, avec une prégnance des produits thématiques et des paniers sur mesure, en alternatives à des indices aux plus hauts historiques, dans un climat d'incertitude.

Il devrait y avoir peu de nouvelles baisses de taux cette année, un retour aux taux zéro restant improbable, selon Hilbert IS. Les actions américaines devraient être tirées vers le haut par les technologiques et la politique de la nouvelle administration. Un rebond de la Chine et du luxe est attendu grâce au plan de soutien de l’État chinois à l'économie et grâce aussi aux fusions-acquisitions et aux restructurations.

Pour le spécialiste des produits structuré, la politique de Donald Trump devrait être favorable à l'énergie et aux matières premières, aux smallcaps américaines et à l'armement, au détriment des valeurs cycliques et des exportateurs vers les États-Unis. Sur le marché du crédit, Hilbert IS s'attend à des taux de faillites supérieurs à ceux de 2008 et 2009 dans certains secteurs et pays.