Procter & Gamble plus optimiste sur son objectif de profits annuels

(AOF) - Si le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble a rehaussé sa prévision de bénéfice annuel, ses revenus sont décevants. Au troisième trimestre, clos fin mars, le bénéfice net a progressé de 11% à 3,75 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action. Ce dernier a dépassé le consensus s'élevant à 1,41 dollar. Les ventes ont augmenté de 1% à 20,2 milliards de dollars alors que Wall Street visait 20,41 milliards. La croissance organique a atteint 3%.

Côté perspectives, le groupe a rehaussé ses anticipations de bénéfice annuel par action hors éléments exceptionnels et table maintenant sur une progression comprise entre 10% et 11% contre de 8% à 9% annoncés auparavant. La croissance interne des revenus est anticipée entre 4% et 5%.

