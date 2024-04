Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Procter & Gamble: objectifs de BPA rehaussés pour 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une publication trimestrielle 'solide malgré de multiples vents contraires', Procter & Gamble remonte sa fourchette-cible de BPA ajusté pour son exercice 2023-24, l'anticipant désormais en hausse de 10 à 11% (et non plus de 8 à 9%).



Le groupe de produits de consommation courante, détenteur entres autres des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B, confirme toutefois prévoir une croissance de ses ventes annuelles de 2 à 4% au total, et de 4 à 5% en organique.



Au titre de son troisième trimestre 2023-24, P&G a engrangé un BPA ajusté en progression de 11% à 1,52 dollar, pour un chiffre d'affaires de 20,2 milliards de dollars, en croissance de 1% en données totales et de 3% en organique.





